Politica a Terme Vigliatore, i nodi potrebbero arrivare al pettine… o forse no…

Il 2020, sotto il profilo politico, non è iniziato bene per il paese delle “terme e dei fiori”. Lo hanno capito tutti, anche quelli che di politica non ne masticano affatto. Una serie di fatti lo confermano, dalla richiesta di disconoscimento da capo gruppo di maggioranza di Fabio Valenti, presentata da quattro consiglieri (Giovanni Zanghi’, Stella Giunta, Daniele Biondo e Domenico Genovese, questi ultimi due sono assessori in carica), alla risposta dello stesso Valenti, fino alle cinque pagine del presidente del consiglio Emanuela Ferrara, distribuite nel consiglio comunale del 30 dicembre 2019, con le quali la stessa rimprovera al sindaco ed all’amministrazione di portare avanti un atteggiamento politico passivo e poco produttivo per il paese. C’è stato poi il veemente attacco dell’ex consigliere di maggioranza Domenico Feminò (oggi indipendente, come da lui stesso dichiarato) al sindaco ed alla sua giunta oltrechè ai consiglieri che lo appoggiano, e la richiesta pubblica del capogruppo di minoranza Angelo Sottile di dimissioni dell’attuale giunta o addirittura dello stesso sindaco. E’ semplice prevedere come la prima settimana dell’anno nuovo sia stata devastante per il sindaco Domenico Munafò e per i suoi consiglieri di maggioranza. Munafò, però, in tutto questo non ha reagito pubblicamente fino ad oggi ma forse lo farà nella seduta del consiglio comunale di martedì prossimo, quando il consesso pubblico dovrà trattare argomenti che possono decidere il futuro del consiglio comunale. Voci di corridoio ben informate dicono che già martedì stesso verrà presentato il gruppo che farà capo al capogruppo di Forza Italia alla Regione, l’avvocato Tommaso Calderone, composto oltre che dal consigliere Franco Canduci (l’unico ad avere dichiarato la sua condivisione alla politica di Calderone già nel primo consiglio comunale), da altri 3 consiglieri Fabio Valenti, Emanuela Ferrara e il consigliere che non è ancora uscita allo scoperto, ma che sarebbe una donna.

Nel consiglio comunale di martedì, intanto, al primo punto, si parlerà della programmazione economica del paese e del bilancio consuntivo 2018. Ci sarà poi da affrontare il problema della salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’approvazione del conto consuntivo 2018, oltre al piano di miglioramenti dell’efficienza dei servizi di polizia municipale per il triennio 2019-2021. Si tratta di bel programmino politico ma, se non dovesse essere approvato il consuntivo 2018, tutto il consiglio verrà mandato a casa, la Regione manderà un commissario e si rifaranno le elezioni per quanto riguarda appunto il consiglio, mentre il sindaco Munafò rimarrebbe in carica. Questo spauracchio inciderà sulla voglia di chi nella prima settimana del 2020, si è reso autore di tutte le missive rese note sul nostro giornale? C’è da registrare il fatto che in questi giorni sono tornati in auge alcuni amministratori pubblici che hanno fatto parte anche come assessori nelle passate legislature e che con la loro presenza in piazza municipio, hanno fatto capire che oltre le parole scritte, ci sia ben altro che bolle in pentola. Tutti questi ingredienti stanno agitando le acque politiche del paese. Quasi tutti i consiglieri staranno pensando all’ipotesi di una decadenza, che equivale a rifare una campagna elettorale dove la riconferma non sarebbe certa. Forse proprio questa eventualità inciderà sul voto finale, anche se prevede, ovviamente, un consiglio comunale molto caldo. Sarà compito della presidente Emanuela Ferrara gestire anche i tempi degli interventi, seguendo quello che è il regolamento del consiglio. Non sarà facile, ma la stessa Ferrara più volte si è fatta sentire con i colleghi. Martedì arriveranno, quindi, tante risposte ai quesiti di chi vi scrive e di chi ha a cuore le sorti del paese, con l’ipotesi non certo remota che si possa tornare alle elezioni?