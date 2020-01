Festa del patrono San Sebastiano, ecco il programma completo

L’Arcipretura di San Sebastiano Martire ha definito il programma delle iniziative religiose e ricreative, in vista della festa del santo patrono di Barcellona, in programma lunedì 20 gennaio. Padre Tindaro Iannello, nel suo messaggio inserito nel manifesto, ribadisce l’importanza di camminare insieme nella fede “per una testimonianza d’amore del Vangelo della gioia attraverso gesti concreti nel vissuto quotidiano”.

Il programma, iniziato il 6 gennaio scorso con la discesa del simulacro del santo, prevede diversi appuntamenti liturgici e alcune momenti di intrattenimento e di riflessione, riportati nel seguente programma:

Ci sarà spazio anche per l’esibizione del coro Ouverture, previsto per domenica sera alle 19, per l’unzione degli infermi, per l’adorazione eucaristica con i seminaristi di Messina e per il ricordo del genocidio del Rwanda. La messa solenne del 20 gennaio sarà officiata da mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Messina.