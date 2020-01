Al via il X premio di “Poesia Circolare” indetto dal Museo Epicentro di Gala

Il Museo Epicentro di Gala, frazione di Barcellona Pozzo di Gotto, ha bandito la X edizione del Premio Internazionale di “Poesia Circolare”, che sarà articolato in un’unica sezione di poesia in lingua italiana edita e non edita. L’unico requisito richiesto è che le poesie partecipanti al premio debbano avere almeno una parola nel testo poetico che si ispiri a qualsiasi forma e simbolo circolare (da esempio cerchio, palla, sfera, sole, luna, girotondo, tondo, anello ecc…). Le opere potranno essere presentate entro il 29 febbraio 2020 e saranno valutate da una commissione composta da 5 membri, le cui decisioni sono insindacabili ed inappellabili.

L’ideatore Nino Abbate, insieme alla moglie Salva Mostaccio, in occasione del decennale (2010-2020) del premio, pubblicherà una monografia che racconta la vita e la storia del concorso, con la pubblicazione delle poesie, fotografie, rassegna stampa e altro.

Ogni autore può rivolgersi alla segreteria del premio ai seguenti recapiti cell. 3791226969 e mail epicentromuseo@virgilio.it per ogni chiarimento. Si partecipa con un massimo di 2 poesie. inviate in 6 copie di cui una in busta chiusa completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e firma dell’autore che dichiara che l’opera è di sua personale creazione.

foto di repertorio