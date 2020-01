24liveSchool, convento Sant’Antonio di Padova: luogo da ammirare e da vivere

Il 14 ottobre 1613 i frati minori iniziarono la costruzione del convento di Sant’Antonio di Padova destinato ad essere un edificio di culto; ancora oggi è un luogo dove si vive la fede cattolica all’insegna della spiritualità francescana. Si può subito notare dall’esterno la porta principale con accanto due vetrate e il campanile sopra. All’interno si vedono dei bellissimi affreschi, tele, statue e vetrate raffiguranti vari soggetti religiosi tra i quali alcuni miracoli di sant’Antonio come: il miracolo del piede amputato o il miracolo della predica ai pesci. Accanto alla chiesa si può anche ammirare il chiostro: un luogo all’aperto dove recentemente sono stati trovati affreschi e reperti di anfore risalenti alla costruzione della chiesa. Oltre a essere un bellissimo santuario pieno di arte e storia è anche un luogo in cui chiunque può trovare una comunità accogliente nella quale riscoprire o far crescere la propria fede in un clima gioioso. Attraverso la catechesi ma soprattutto grazie anche ai momenti ludici e ricreativi si entra nella famiglia francescana che è organizzata in diversi gruppi in base all’età: araldini, araldi, adolescenti, Gifra (gioventù francescana) e OFS (ordine francescano secolare) quest’ultimo per i più grandi. Viene usata la parola famiglia perché i più grandi si prendono spontaneamente cura dei più piccoli come in una vera famiglia.

A Natale si organizza il presepe vivente cioè una rappresentazione recitata della nascita di Dio che grazie all’ambientazione fedele dal punto di vista storico e la sceneggiatura accattivante riesce a farti rivivere il momento e a richiamare tanta gente anche da fuori Barcellona. Il 13 giugno, in occasione della festa di Sant’Antonio di Padova, vengono organizzati vari eventi tra cui una serata dedicata ai giochi popolari che consente di recuperare e apprezzare delle tradizioni locali che rischiano di essere dimenticate. Oltre a questi momenti particolarmente coinvolgenti, in generale durante tutto l’anno non mancano attività ed eventi che testimoniano la grande vitalità di questo luogo e il sincero entusiasmo dei frati e delle persone che lo frequentano. In conclusione il convento di Sant’Antonio di Padova è una realtà di arte, spiritualità, aggregazione e tradizione che data la sua posizione periferica è spesso sottovalutata e che invece andrebbe riscoperta per quello che è: un luogo che contribuisce a valorizzare il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Francesco Reina

Classe 1ªD – IC BASTIANO GENOVESE