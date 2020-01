24liveSchool, come nasce un libro

Il 20 dicembre noi ragazzi delle classi I A, I B e I C della scuola secondaria di I grado Giovanni Verga, appartenente all’Istituto Comprensivo Capuana, abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile. Accompagnati dalle professoresse Abbriano, Rossitto, Salvo e dal professor Bucolo abbiamo partecipato al laboratorio “Come nasce un libro”, organizzato dalla Biblioteca Comunale “Oasi” presso il Parco Maggiore La Rosa, nell’ambito del Barcellona Book Festival “Narrare il femminile”. Con la guida della responsabile della Biblioteca, la signora Mariella Chiaramonte, ci siamo immersi nel mondo creativo e letterario per scoprire quanto impegno c’è nella stesura di un libro: dalla narrazione vera e propria alle illustrazioni. Particolari a cui non si dà molta importanza, soprattutto alla nostra età, ma che in realtà sono essenziali. Mariella Chiaramonte è stata molto brava a spiegarci i vari passaggi: per la realizzazione di un libro, la narrazione della storia deve essere ordinata in capitoli e ovviamente deve essere coinvolto un grafico per creare le immagini e la copertina e quindi un editore per la pubblicazione. Queste due importanti figure erano presenti: la signora Giulia Carmen Fasolo delle Edizioni Smasher e il fumettista Giuseppe Cicero. La presentatrice, per gioco, ci ha coinvolto nella composizione di una storia. Due nostre compagne, Alia e Dajana hanno scelto a caso da un cesto due cartellini con delle parole: occhiali e leone. Abbiamo fatto del nostro meglio per mettere insieme le idee e comporre una storia e mentre lo facevamo il signor Cicero realizzava, con nostra sorpresa, le illustrazioni sulle vicende che stavamo inventando e anche la copertina. Devo dire che l’iniziativa è stata molto affascinante e coinvolgente. Non voglio anticipare nulla sulla nostra storia dal titolo “Il Leone con gli occhiali”… magari un giorno verrà pubblicata! Alla fine tutti siamo tornati in classe consapevoli della bella esperienza; per tale motivo mi sento di ringraziare tutti gli organizzatori e in primo luogo la nostra Dirigente Carmen Pino che mostra sempre molta attenzione a questi progetti.

Emanuele Catalfamo – I B i.C. CAPUANA PLESSO VERGA