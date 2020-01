Esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio, eseguiti gli esami sugli attrezzi ritrovati

Sono stati eseguiti stamattina presso i carabinieri del Ris di Messina gli accertamenti tecnici non ripetibili sul materiale sequestrato dagli investigatori nell’area della fabbrica di fuochi d’artificio di contrada Cavaliere, dov’è avvenuta l’esplosizione del 20 novembre scorso, costata la vita a cinque persone. L’esame è stato disposto dal sostituto procuratore della Procura di Barcellona Rita Barbieri, a cui è stata affidata la prosecuzione dell’indagine. L’esito dell’accertamento sarà utile alla ricostruzione dei fatti, per poter poi individuare le eventuali responsabilità da parte delle tre persone che al momento risultano indagate. Si tratta di Vito Costa, 72 anni, titolare della fabbrica, Corrado Bagnato, 64 anni, titolare della ditta che stava eseguendo i lavori all’interno della fabbrica, ed il figlio di quest’ultimo, Antonino Bagnato, 37 anni, che si trovava nell’area devastata dall’esplosione e che si è miracolosamente salvato.

Gli oggetti su cui sono stati eseguiti gli accertamenti sono alcuni pezzi di una saldatrice e di una smerigliatrice, insieme ai dischi utilizzati per lavorare il ferro o l’alluminio, ritrovati vicino alle “casematte”, la 7 e la 8, distrutte dalla deflagrazione. I carabinieri del Ris, dopo aver proceduto agli accertamenti nei laboratori di Messina, dovranno redigere una relazione che presumibilmente diventerà l’elemento centrale per ricostruire i fatti e dare una risposta ai familiari delle vittime sulla dinamica dell’esplosizione che ha provocato la morte delle moglie di Costa, Venera Mazzeo, e di quattro dei cinque operai della ditta Bagnato, il tunisino Mohamed Mannai ed i barcellonesi Vito Mazzeo, Giovanni Testaverde e Fortunato Porcino. I dati emersi dalle verifiche odierne saranno poi oggetto delle ulteriori perizie che verranno richieste dalla Procura e dalla parti coinvolte nell’inchiesta.

L’ipotesi più probabile per gli inquirenti, prima degli accertamenti odierni, sulla base dei riscontri investigativi raccolti nelle fasi immediatamente successive alla tragedia, sarebbe quella che ad innescare lo scoppio della polvere pirica e delle casematte sarebbe stato l’utilizzo di una saldatrice o una smerigliatrice nei lavori commissionati dal proprietario della fabbrica, per dare seguito ad una prescrizione della Questura di Messina. Andrebbero in contrasto con questa ricostruzione le dichiarazioni dell’unico superstite della squadra di operai, proprio Antonino Bagnato, che in una dichiarazione alla stampa aveva raccontato che i lavori si erano già conclusi e che l’attrezzatura era stata già riposta sui furgoni della ditta. E’ ancora ricoverato a Palermo il ferito più grave della tragedia, Antonino Costa, figlio del titolare della fabbrica, che è sottoposto alle pazienti cure dei medici del centro grandi ustionati.