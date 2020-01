Barcellona, fitto calendario di eventi per il secondo weekend del 2020

Sarà un weekend ricco di eventi quello che ci attende. Sabato 11 gennaio alle 17 nell’oratorio delle Anime del Purgatorio gli amanti di storia locale potranno partecipare al convegno su Riforma e Rivoluzione in Sicilia nel XVIII secolo, organizzato da Giambra editori, dall’Arcipretura di Pozzo di Gotto, dalla Genius Loci, dalla Confraternita delle Anime del Purgatorio e dalla Corda Frates. All’evento prenderanno parte per i saluti Luigi Lo Giudice, vicepresidente Genius Loci, l’editore Pierangelo Giambra e monsignor Santo Colosi, Arciprete di Santa Maria Assunta. L’incontro, moderato da Laura Mauro, prevede gli interventi di Daniele Fazio, docente di Filosofia e Storia, di Marcello Crinò, cultore di Storia locale, e di Salvatore Bella, autore del saggio “Carlo Santacolomba. Un vescovo illuminato nella Sicilia del Settecento”, che sarà presentato nel corso della serata.

Domenica 12 gennaio, invece, gli amanti del teatro avranno la possibilità di assistere a due rappresentazioni. Il teatro dell’oratorio salesiano “San Michele Arcangelo” alle 18 (con replica domenica 19 gennaio sempre allo stesso orario) farà da palcoscenico alla commedia di P. Caiazzo “Separati ma non troppo” rappresentata dall’associazione teatrale “Salvatore Cattafi” con la regia di Pippo e Mariarosa Bucca.

Il piccolo teatro “Ettore Petrolini” ospiterà, invece, a partire dalle 18,30, il gruppo artistico “Blu Sky” di Reggio Calabria, che metterà in scena, con adattamento e regia di Mimmo Raffa, “Le vie del Signore sono Infinite”, due atti brillanti di F. Tripodi.

Sempre domenica 12 gennaio, a partire dalle 15 nella sala convegni “Giovanni Spagnolo” (ex Monte di Pietà), l’associazione culturale FilicusArte, con il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, presenterà la cerimonia di premiazione della Prima edizione del Concorso Nazionale di Pittura e della Terza edizione del Concorso Nazionale di Poesia.

Infine, la sala auditorium del Parco Maggiore La Rosa, a partire dalle 17, farà da cornice alla presentazione del libro di Antonio Alizzi “Vite da funamboli”, organizzata dal Rotary Club e dalla libreria Mondadori con il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. All’incontro, introdotto dalla docente Rosalba Buemi, interverranno per i saluti l’assessore Nino Munafò e il presidente del Rotary Club Attilio Liga, mentre dialogherà con l’autore l’Arciprete di Santa Maria Assunta, monsignor Santo Colosi.

Il libro contiene una raccolta di dialoghi con esponenti di fama mondiale delle arti, delle scienze, dell’economia e dello sport provenienti da quattro continenti diversi, che hanno come comune denominatore l’aver vissuto come funamboli, combinando tecnica e coraggio e riuscendo a non perdere l’equilibrio per proseguire il proprio cammino, nonostante le difficoltà dell’esistenza.