Via La Marmora resta un colabrodo, continuano le perdite dalla condotta idrica

La situazione della condotta idrica nella città del Longano resta un problema che probabilmente non si riesce a risolvere con interventi di manutenzione ordinari. Servono risorse (che non ci sono) o progetti finanziabili di ripristino dell’intera rete cittadina per evitare il ripetersi di guasti e di perdite d’acqua sostanzialmente negli stessi punti. E’ il caso di via La Marmora, strada parallela alla via Umberto I tra le vie Pitagora e Moleti, a pochi passa dalla piazza Duomo. I residenti della zona hanno segnalato anche alla redazione di 24live l’ennesima perdita, con problemi conseguenziali nell’approvviggionamento idrico all’interno delle abitazioni. Non si contano più gli articoli su questo tratto di strada e gli interventi tampone di questi ultimi anni non hanno certo risolto il problema, se lo stesso si ripete ciclicamente nello stesso punto. Gli uffici tecnici del Comune provvederanno a tamponare la falla, ma è evidente che la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria, che risentono ancora dei danni subiti nel corso dell’alluvione del 2011, è un tema che prima o poi dovrà essere affrontato da chi amministra la res publica barcellonese.