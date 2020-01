Segnalazione: rinnovo della carta d’identità, una prassi in alcuni casi complicata

La segnalazione giunge alla redazione da una cittadina, dopo un’interminabile attesa all’ufficio dedicato per il rinnovo delle carte d’identità presso il palazzo satellite del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

“E’ abbastanza desolante constatare l’inefficienza di un servizio pubblico fondamentale come quello del rinnovo del documento d’identità per un cittadino. Senza entrare nel merito delle responsabilità di questo disservizio, segnalo che mi sono recata tre volte in pochi giorni presso l’ufficio anagrafe del Comune della nostra cittadina per rinnovare la carta d’identità in scadenza. Premetto che lavoro a Roma ed approfittavo della vacanza natalizia per procedere al rinnovo del documento che scadrà tra qualche mese. Tutte e tre volte ho fatto il turno, constatando che allo sportello c’erano le prime volte due impiegati e l’ultima uno solo. Ieri pomeriggio, come le altre volte – chiarisce la nostra lettrice – non sono riuscita a rinnovare la mia carta d’identità, così come tanti altri cittadini, perchè nell’orario d’apertura pomeridiano sono state rinnovate solo sei carte d’identità. Non so se si tratta di un problema nel collegamento con il terminale del Ministero o di una carenza organizzativa, ma il fatto concreto è che oggi parto senza il documento rinnovato e tornerò dopo la data di scadenza della mia carta d’identità. E’ davvero irritante non aver concluso nulla, davanti ad una burocrazia italiana che non aiuta e, aggiungo, ad un’amministrazione comunale che dovrebbe garantire maggiore efficienza nell’esplicazione di un diritto del cittadino.”

Il responsabile del servizio chiarisce la posizione dell’ufficio anagrafe: “Il rinnovo o l’emissione della carta d’identità è un servizio che a Barcellona è garantito da due postazioni nel turno mattutino e da uno nel pomeriggio. Nel periodo natalizio tra giorni di chiusura e aumento delle richiesta abbiamo riscontrato la presenza di file davanti agli sportelli, ma ci sono delle procedure che non possiamo modificare. Sono solo sei i dipendenti autorizzati dal sistema a svolgere il servizio e soprattutto l’emissione del documento è legata alla rapidità di risposta del terminale ed alla velocità della linea internet. Per protocollo non potremo emettere più di 16 carte d’identità al giorno, con il sistema degli appuntamenti per allunga i tempi di definizione della procedura. Abbiamo quindi scelto di procedere senza appuntamenti per consentire l’emissione di un maggior numero di carte d’identità ed in alcuni giorni siamo arrivati anche a 40 giornaliere, quando non ci sono problemi di collegamento. Dispiace per i disservizi riscontrati nelle ultime settimane e cercheremo di organizzare meglio la comunicazione con gli utenti, per evitare inutili attese davanti alla porta dell’ufficio”.