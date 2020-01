Ricordato il 27° anniversario dell’omicidio di Beppe Alfano, presente il Prefetto di Messina

C’era anche il prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, alla breve ma significativa cerimonia di commemorazione dell’uccisione del giornalista Beppe Alfano, che si è svolta stamattina nel luogo dell’agguato mortale. In via Marconi, davanti alla lapide che ricorda quell’esecuzione mafiosa avvenuta 27 anni fa, alla deposizione di una corona d’alloro, erano presenti i rappresentanti della giunta comunale e i familiari del giornalista, insieme ai vertici delle Forze dell’Ordine del territorio, con i comandanti di Carabinieri e Guardia di Finanza ed i dirigenti della Polizia di Stato e della PolStrada, insieme alla Protezione civile ed all’ass. Carabinieri in congedo. Per l’amministrazione ha preso la parola il vice sindaco Filippo Sottile, a causa dell’assenza giustificata dal sindaco Roberto Materia, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione a preservare il ricordo di Beppe Alfano, aggiungendo alcuni ricordi della militanza con Alfano nel Movimento Sociale Italiano negli anni ’70/’80. Il prefetto Librizzi ha sottolineato la volontà di essere presente a questa commemorazione, collegandola al ricordo delle analoghe celebrazioni per l’uccisione di Giuseppe Fava e del presidente della Regione Piersanti Mattarella, avvenute alcune giorni fa a Catania e Palermo, nel solco del contrasto alla mafia. Il vicario foraneo Giuseppe Currò ha, quindi, impartito la benedizione ai presenti, mentre i familiari, la moglie Mimma Barbaro ed i figli Chicco e Fulvio si sono raccolti in silenzio davanti alla lapide eretta nel punto in cui avvenne l’omicidio, la notte dell’8 gennaio 1993.

Prima della cerimonia, il prefetto Librizzi ha visitato la sede municipale per un breve saluto alla Giunta, chiedendo informazioni sull’andamento della vita amministrativa dell’ente e soprattutto sull’emergenza legata all’erosione della costa e alla raccolta rifiuti, due temi centrali nell’agenda dell’amministrazione comunale.