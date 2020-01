Barcellona, definite le tariffe per la mensa scolastica: aumento per Primaria e Secondaria di primo grado

A partire dal prossimo 21 gennaio sarà riattivato il servizio di mensa scolastica per i bambini delle scuole materne statali e per i ragazzi delle scuole primari e secondarie di primo grado, che effettuano il rientro pomeridiano.

La giunta comunale, dopo la definizione della gara d’appalto assegnata alla ditta Le Palme Ristorazione & Servizi Srl, l’unica a presentare un’offerta da oltre 188 mila euro per garantire il servizio fino al 31 maggio 2020, ha approvato la delibera che fissa i costi a carico degli utenti. Per le scuole materne sono state confermate le tariffe precedenti, mentre per le Primarie e le Secondario di primo grado, a causa della mancanza di trasferimenti economici da parte del Miur, è stato disposto un aumento variabile tra 30 ed i 50 centesimi in base agli scaglioni dell’indicatore ISEE. Ecco il dettaglio:

L’aumento non sarà applica ai secondi figli o quanti sono inseriti nello stesso nucleo familiare.