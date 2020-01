Sono stati consegnati alla Casa di Francesco i “giocattoli sospesi”

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale del “giocattolo sospeso“, promossa dall’assessore alle pari opportunità Angelita Pino, ha prodotto i suoi frutti e stamattina le donazioni di libri e giocattoli sono state consegnate alla Casa di Francesco, in piazza Convento a Sant’Antonino, per la distribuzione tra gli oltre 400 ragazzi bisognosi che vengono seguiti con amore e passione delle circa 30 volontarie dell’associazione.

La consegna è avvenuta nella sede che si trova davanti alla chiesa del convento dei padri francescani di Sant’Antonio da Padova e che sta diventando ogni giorno sempre più stretta per accogliere tutte le donazioni di abiti, scarpe, generi alimentari e giocattoli da parte dei cittadini. L’associazione è ormai un punto di riferimento per molti, sia tra coloro che hanno bisogno di un sostegno, soprattutto morale, sia tra coloro che hanno voglia e opportunità di poter aiutare chi è in difficoltà.

L’assessore Pino, accompagnata dall’esperto del sindaco Salvo Scilipoti, ha proceduto alla consegna di giocattoli e libri, acquistati presso le rivendite che hanno aderito all’iniziativa, i negozi di giocattori Le Joujou e Paperopoli e le librerie Gutemberg e l’Incanta storie. “Si tratta di un’iniziativa – ha dichiarato la Pino – che abbiamo pensato e realizzato in pochi giorni. Mi auguro che la prossima volta, magari già a Pasqua, si possa ripetere, anticipando i tempi per la raccolta di oggetti da donare a chi ha bisogno ed ampliando la partecipazione degli esercizi commerciali”.