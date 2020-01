I consiglieri Scilipoti e Bucolo propongono l’istituzione degli orti urbani

I consiglieri comunali Carmelo Scilipoti ed Emanuele Bucolo hanno presentato una mozione per l’istituzione degli orti urbani. Si tratta di appezzamenti di terreno, che vengono messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale in qualità di proprietari, a favore dei cittadini che hanno interesse a svolgere la coltivazione di piante da frutto, ortaggi, fiori, erbe aromatiche ect.

“Considerato che ad oggi molti appezzamenti di terreno di proprietà Comunale sono in stato di abbandono e che buona parte dei terreni vengono utilizzati all’uso improprio e al vandalismo, per superare il problema del diserbo e dell’abbandono di questi terreni, riteniamo possibile la trasformazione di buona parte di questi terreni incolti in “Orti Urbani”. L’iniziativa favorirebbe la riqualificazione di aree trascurate, dimostrando una utilità per tutta la comunità e per l’ambiente, e potrebbe essere un incentivo per i cittadini che diventerebbero parte attiva nella gestione. L’amministrazione Comunale devolvendo la gestione di queste aree alle persone aderenti al progetto otterrà maggior decoro e vanto del territorio. Sarebbe necessario redigere un regolamento che stabilisca punti fermi e diritti/doveri degli assegnatari, individuando lotti di terreni non utilizzati, possibilmente vicino al centro cittadino o nelle immediate vicinanze da assegnare ed informando la cittadinanza di questa utile opportunità, in modo che chi ha i requisiti sia a conoscenza e possa partecipare”.