Elvira Amata è il nuovo capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia: imminente l’addio di Antonio Catalfamo

Le voci del passaggio dell’on. Antonio Catalfamo alla Lega che circolano insistenti da oltre una settimana sembravano uno di botti di Capodanno destinati a fare solo un pò di rumore. Adesso però hanno trovato un primo riscontro oggettivo con la nomina della collega messinese Elvira Amata a Capogruppo di Fratelli d’Italia all’Assemblea Regionale Siciliana al posto proprio di Catalfamo, che aveva ricoperto l’incarico fino a pochi giorni fa. La scelta sarà ratificata da una rinione del gruppo parlamentare, di cui non farebbe più parte il deputato barcellonese.

La notizia è stata accolta con soddisfazione della deputata nazionale Ella Bucalo. “La nomina di Elvira Amata – scrive – è un giusto riconoscimento per il lavoro e la serietà dimostrata in questi anni. All’amica Elvira le più sincere congratulazioni e soprattutto l’augurio di buon lavoro. Sono certa che insieme alla deputazione regionale e all’Assessore Manlio Messina, i programmi ed i progetti di FdI, potranno ora camminare su gambe solide e robuste. Le legittime aspettative dei siciliani non saranno tradite, così come l’interesse comune, nel rispetto del mandato elettorale che per Fratelli d’Italia è sempre stato un vessillo da mostrare con grande orgoglio”.

E’ atteso nel pomeriggio un comunicato del deputato regionale Antonio Catalfamo, che chiarirà la sua posizione e, in caso di probabile passaggio alla Lega, anche le motivazione di questa scelta.