L’Ars Vivendi ha inaugurato la collettiva “Benvenuto 2020” nelle sale del Villino Liberty

L’associazione Ars Vivendi ha accolto il nuovo anno con la collettiva di pittura e scultura “Benvenuto 2020”, organizzata con la partecipazione degli artisti dell’associazione ASAS di Messina e allestita presso i locali del villino Liberty di Barcellona P.G.

La mostra è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 4 gennaio. L’evento ha dato anche l’opportunità di riflettere su interessanti tematiche come quello della collaborazione tra gli artisti come momento di confronto e di crescita dei partecipanti, ma anche della società alla quale vengono indirizzati dei messaggi (Pier Paolo La Spina) e della funzione comunicativa delle opere d’arte, che sono frutto di un percorso interiore dell’artista, ma che diventano manifestazione collettiva nel momento in cui vengono esposte, quando il destinatario collabora con la sua interpretazione alla creazione dell’opera (Giovanni Pantano)

Sono intervenuti l’assessore Angelita Pino per i saluti istituzionali che si è complimentata con gli organizzatori della manifestazione e con i custodi del villino, ha manifestato il suo giudizio positivo per la collaborazione proficua tra le associazioni culturali barcellonesi, auspicando che tale percorso possa continuare e la disponibilità del Comune ad offrire spazi per gli eventi culturali. Ha inoltre manifestato l’intenzione di voler organizzare in primavera una mostra di tutti gli artisti Barcellonesi che abbia come tematiche inerenti la città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Dopo i saluti dei presidenti delle associazioni coinvolte, Vito Natoli dell’Ars Vivendi e Flavia Vizzari dell’ASAS, ha preso la parolo Maria Torre, vicepresidente Ars Vivendi che ha introdotto la collettiva dando una definizione dell’arte parlando delle sue diverse funzioni in una dimensione diacronica e nei diversi campi, dall’arte terapia fino alla riqualificazione di un territorio. Ha sottolineato anche il grande bisogno che, soprattutto oggi, il mondo ha della bellezza e dell’arte. Pier Paolo La Spina, vicepresidente ASAS e l’architetto Giovanni Pantano hanno presentato peculiarità e caratteri generali delle opere esposte.

La mostra sarà visitabile, negli orari di apertura del villino, fino al 30 gennaio 2010 giorno in cui verranno lette delle poesie ispirate alle opere esposte. Nel contesto della mostra il 10 gennaio alle ore 16 si svolgerà un reading poetico mentrel’11 gennaio alle ore 16 si svolgerà un colloquio con gli autori Mariano Crisafulli e Donatella Manna.

Ecco l’elenco degli artisti che stanno esponendo:

Ars Vivendi – Sebastiana Parisi, Maria Zaccone, Ninì Ingegnere, Carmen Curcuruto, Vincenzo Occello, Paola Pietrafitta, Pina Leggio, Marilena carbone, Francesco Grillo, Edoardo Valenti, Pippo Giorgianni, Maria Grasso, Eloisa Benenati, Maria Torre, Orazio Crinò, Vito Natoli.

ASAS – Giovanni Albano, Giovanni Amico, Giacomo D’Andrea, Grazia Dottore, Antonella Gargano, Mek Zodda, Melania Rossello, Flavia Vizzari, Tonino Bruschetta, Luigi Terranova, Angela Cardillo.