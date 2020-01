Grande successo per il concerto dei 25 anni del coro Ouverture

Un auditorium San Vito gremito di gente ha assistito con grande partecipazione al concerto per festeggiare i venticinque anni di attività del coro polifonico Ouverture, diretto dal maestro Giovanni Mirabile. Ad accompagnare il canto dei coristi c’era un’ensamble di archi di Messina “Ars Musica” e il controtenore barcellonese Enrico Torre, cantore della Cappella Pontificia. Dopo l’introduzione dell’attore e regista Giuseppe Pollicina, il coro Ouverture insieme all’orchestra messinese ed al tenore barcellonese ha proposto musiche di Haendel e Vivaldi, con il Magnificat che ha chiuso l’esibizione. Come sottolineato in avvio di serata. l’appuntamento di ieri è solo il primo di un anno in cui la corale barcellonese festeggerà i venticinque anni di successi e di riconoscimenti ottenuti grande all’impegno ed alla passione di tutto coloro che hanno contribuito al progetto musicale ideato dal maestro Giovanni Mirabile.