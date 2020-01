Milazzo, la Guardia Costiera sequestra la discarica nel terrepieno sulla litoranea

I militare della Capitaneria di Porto di Milazzo ha eseguito un sopralluogo sul terrapieno demaniale situato lungo la Riviera di Ponente del comune di Milazzo, precisamente tra la via Torretta e la sponda idrografica di levante del torrente Mela, dove nel mese di gennaio del 2019, nel corso di accertamenti eseguiti dalla stessa capitaneria congiuntamente al Comune fu riscontrata la presenza di una grossa discarica di rifiuti di varia natura interrata, con conseguente sequestro dell’area stessa per circa 8.000 mq. e informativa alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G.. Erano presenti il Capo del Reparto ambientale del Corpo delle capitanerie di porto, Ammiraglio Caligiore, inviato sul posto dal Ministro dell’ambiente, nonché alla presenza della Senatrice Barbara Floridia e del Sindaco del Comune di Milazzo Giovanni Formica.

La situazione si è recentemente aggravata a causa delle condizioni meteomarine particolarmente avverse che hanno imperversato negli ultimi giorni dello scorso mese di dicembre u.s., le quali hanno causato un significativo fenomeno erosivo del terrapieno interessato dal deposito di rifiuti, a seguito del quale gli stessi sono stati dissotterrati e disseminati in ingenti quantità in mare e lungo il prospicente litorale sabbioso, in prossimità di civili abitazioni.

Da quanto è stato accertato anche nel corso del sopralluogo odierno, sembrerebbe che il tratto di litorale interessato dal fenomeno sia molto più vasto rispetto a quello in precedenza ipotizzato, anche a causa delle succitate violente mareggiate, estendendosi presumibilmente per un’area stimata in diversi ettari. Sembrerebbe, che si tratti di un ingente interramento di rifiuti urbani, certamente molto risalente nel tempo, presumibilmente anni 60.

La Capitaneria di Porto ha pertanto promosso un percorso condiviso con i vari Enti istituzionali a vario titolo interessati, al fine di perseguire l’adozione di ogni utile iniziativa per l’esatta individuazione dell’area interessata e caratterizzazione dei rifiuti, per i conseguenti interventi di bonifica a tutela della salute pubblica e dell’ambiente marino costiero.

Così ha commentato la senatrice Barbara Floridia dopo il sopralluogo sulla litoranea di Milazzo: “Quanto rinvenuto presso la riviera di ponente a seguito delle mareggiate dei giorni scorsi ha dell’incredibile. Una vera e propria discarica abusiva, prontamente sequestrata dalla Capitaneria di Porto-Guardia Costiera su disposizione della procura. Abbiamo informato il Ministro Costa di quanto accaduto che ha immediatamente mandato dal Ministero il Contrammiraglio Aurelio Caligiore, capo del reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto. Insieme abbiamo effettuato un sopralluogo per comprendere a pieno la gravità della situazione, che si è rivelata drammatica e riteniamo sia da coinvolgere anche la protezione civile. Auspico ad ogni modo l’adozione con massima tempestività di ogni provvedimento necessario per contingentare urgentemente ogni propagazione dei rifiuti che possa derivare dal moto ondoso e dall’azione dei venti, innanzitutto, con estrema sollecitudine, bisogna caratterizzare l’area interessata per capire di che estensione si tratta. Oggi mi sono trovata dinanzi ad una vergogna perpetrata per anni in cui, evidentemente, alcun controllo è stato svolto dalle Amministrazioni in carica”.