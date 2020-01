“Giocattoli in movimento” con M5S, appuntamento il 6 gennaio in piazza Duomo

Gli attivisti del Meetup cittadino “Barcellona in MoVimento”, che insieme a numerosi Portavoce del M5S, saranno in piazza Duomo a Barcellona Pozzo di Gotto, nel giorno della Befana, per l’iniziativa “Giocattoli in movimento”. E’ annunciata la presenza dei deputati all’ARS Valentina Zafarana ed Antonio De Luca, dei deputati e deputate nazionali Antonella Papiro, Angela Raffa, Santi Cappellani ed Alessio Villarosa, anche Sottosegretario all’Economia, insieme alla senatrice Barbara Floridia e all’eurodeputato Ignazio Corrao.

Come già fatto ed anticipato il 21 dicembre, saremo tutto il giorno, in Piazza Duomo, con il nostro stand, dalle 10 alle 20, dove sarà possibile lo scambio di giocatoli per le famiglie e per i più piccoli. Ognuno potrà donare due o più giocattoli e libri per bambini, in buono stato che magari non usano più, e ricevere in cambio uno tra quelli donati da parte degli altri. I giocattoli ed i libri che rimarranno a fine giornata saranno destinati poi a bambini meno fortunati.

Ci saranno anche giocattoli e libri nuovi, per bambini immunodepressi donati da “Le Joujou” giocattoli di Via Roma, 1 ed i libri della “Mondadori Point” di Via G. Marconi, 82 e della libreria “L’Incanta Storie”di Via Garibaldi, 38.