Erosione della litoranea di Barcellona, il comitato dei residenti torna a far sentire la sua voce

Il comitato dei cittadini residenti della fascia litoranea del territorio del Comune di Barcellona P.G. nelle frazioni di Cantoni, Spinesante, Calderà, Cicerata continuano a tenere alta l’attenzione sulla necessità d’intervento a tutela della costa barcellonese, seriamente danneggiata dalle mareggiate del 22 e 23 dicembre scorso. “Continuiamo la nostra azione di impulso tesa a sostenere, controllare e vigilare sulle modalità di intervento da parte delle istituzioni preposte (Comune di Barcellona P.G., Ufficio del Territorio, Agenzia del Demanio, Città Metropolitana di Messina, Regione Siciliana, Ufficio di Protezione Civile, Governo Italiano), affinché si possano affrontare le criticità, non solo morfologiche del territorio costiero. Chiediamo una celerità d’intervento con l’obiettivo di approntare speditamente mezzi finanziari e progettuali a tutela della litoranea, individuando le idee risolutive per mettere in sicurezza opere pubbliche ed infrastrutture, nonché le abitazioni che sono state coinvolte e danneggiate dalla tempesta di vento. Serve una pronta azione ricogntiva, nonché un intervento strutturale, anche mediante l’assunzione e adozione di ordinanze sindacali, in concorso con gli altri enti, in primis l’Agenzia del Demanio, per garantire lo status quo ed ovviare temporaneamente alla condizione di pericolo sia per gli abitanti, che per le infrastrutture a cui mettere mano”.

Il comitato, alla luce del dibattito innescato anche sui social e sulla stampa, da cui è emersa la difficoltà burocratica di una azione tempestiva, si rivolge a tutti gli enti coinvolti in questa complessa ed articolata azione che vede più livelli di intervento, per fissare tre priorità:

dopo il riconoscimento dello stato di calamità naturale, l’Ufficio della Protezione Civile, mediante l’impulso del Governo Italiano, e l’Amministrazione Cittadina avviino in un interlocuzione per realizzare un immediato intervento a salvaguardia delle abitazioni già danneggiate dalle mareggiate e della passeggiata a mare già investita ed incisivamente pregiudicata; i rappresentati politici rappresentativi nei vari organi territoriali, regionali e nazionali continuino a sollecitare e monitorare i progetti previsti, programmati e richiesti per affrontare lo stato di emergenza e di calamità; gli enti preposti all’immediata messa in sicurezza della zona, sia per quanto concerne l’azione propedeutica ricognitiva e progettuale, sia per quanto riguarda la fase esecutiva dei lavori di intervento, di messa in sicurezza e di ripristino in tutta la fascia costiera delle strutture abitative che delle infrastrutture pubbliche (passeggiata, dune naturali etc.) che si diparte da Cantoni, a Spinesante, Calderà, Cicerata.

Martedì prossimo 7 gennaio 2020 il presidente Nello Musumeci ha convocato una riunione tecnica con il delegato all’emergenza idrogeologica Maurizio Croce e con i funzionari regionali per analizzare le modalità d’intervento lungo la costa tirrenica da Milazzo a Capo d’Orlando, duramente colpita dalle recenti mareggiate, per la quale è stato disposto lo stato di emergenza e si attende lo stato di calamità nazionale da parte del Governo Conte.