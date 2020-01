Il prossimo 11 Gennaio, alle 17, nel seicentesco Oratorio delle Anime Sante del Purgatorio (accanto all’Auditorium di San Vito) si terrà un incontro sul tema: “Riforma e Rivoluzione nella Sicilia del XVIII Secolo. Santacolomba, Ajello e Galluppi: intellettuali emergenti del nostro territorio”.

Al centro del convegno ci saranno tre figure tra loro legate: il vescovo e abate della prelatura di Santa Lucia del Mela, Carlo Santacolomba, l’abate basiliano Eutichio Ajello e il filosofo Pasquale Galluppi. Sarà un’occasione per ricostruire il complesso mondo culturale e politico non solo della Sicilia, ma dell’Europa del tempo, facendo emergere un’epoca estremamente travagliata, in cui tali personaggi si sono distinti per le loro posizioni.

L’iniziativa è promossa da Giambra editori con la collaborazione di Genius Loci, Corda Frates, della Confraternita del suddetto Oratorio e dell’Arcipretura di Pozzo di Gotto. Dopo i saluti di Luigi Lo Giudice (Genius Loci), Pierangelo Giambra (editore) e Mons. Santo Colosi (Arciprete di Pozzo di Gotto), relazioneranno il prof. Daniele Fazio e l’Architetto Marcello Crinò. Durante la serata, sarà anche presentato il volume di Salvatore Bella, Carlo Santacolomba. Un vescovo illuminato nella Sicilia del Settecento. Modererà l’incontro Laura Mauro.