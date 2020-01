Prosegue fino al 5 gennaio l’iniziativa “Giocattolo sospeso”, la raccolta sarà destinata alla “Casa di Francesco”

Prorogata fino al 5 gennaio l’iniziativa del “Giocattolo sospeso”, lanciata dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di raccogliere giocattoli e libri per bambini. Per la distribuzione del materiale donato e destinato alle famiglie in difficoltà, l’assessore Angelita Pino, che ha sostenuto il progetto, ha contattato i responsabili della “Casa di Francesco”, in piazza Convento a Sant’Antonino, che metterà a disposizione la merce ai più bisognosi.

Al progetto hanno aderito i seguenti negozi: