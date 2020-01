Anno nuovo, vita vecchia per il problema dei rifiuti abbandonati

Le condizioni di degrado in cui versano molte zone, anche centrali, della città del Longano, restano tali anche con il nuovo anno. Il Capodanno infatti non ha cancellato i problemi, soprattutto quelli del decoro e della pulizia della città, che restano una vicenda difficile da risorvere davanti alle lacune del servizio di raccolta e all’incività di molti cittadini. Le micro discariche a cielo aperto crescono e si moltiplicano su tutto il territorio comunale e gli operatori della Dusty, tra ferie e malattie, non raggiungono il numero sufficiente per superare questa continua emergenza. Lo scarso senso civico dei cittadini fa il resto, come si vede nelle immagini inviare in redazione dalla zona antistante l’ingresso del tribuna dello stadio D’Alcontres, a ridosso dell’argine del torrente Idria.

La stessa situazione si può notare anche in via Amendola, vicino all’ospedale Cutroni Zodda, nella zona di Fondaconuovo, nell’area di Nasari dove si trova il mercato ortofrutticolo e in molto altre vie della città. Dai contribuenti, che si accingono a versare il saldo della tassa rifiuti per il 2019, arriva attraverso la redazione di 24live la richiesta di interventi efficaci all’amministrazione comunale per superare questa emergenza igienico-sanitaria.