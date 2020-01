Terme Vigliatore, Valenti risponde ai consiglieri di maggioranza: “Non mi dimetto da capogruppo”

I botti “politici” di fine anno al comune di Terme Vigliatore proseguono anche nel 2020. Il capogruppo di maggioranza, Fabio Valenti, dopo il disconoscimento a ricoprire tale carica richiesto, con lettera a lui indirizzata, dagli assessori Domenico Genovese e Daniele Biondo, dal vice presidente del consiglio Giovanni Zanghì e dalla consigliera Stella Giunta, ha risposto con altra missiva indirizzata oltre che ai 4 consiglieri anche al consigliere di maggioranza, Florinda Duci, al presidente del consiglio, Emanuela Ferrara ed al sindaco Domenico Munafò.

“Vengo a conoscenza della vostra nota avente per oggetto “Disconoscimento del ruolo di Capogruppo del Gruppo Volare Alto – Richiesta dimissioni”, a seguito della pubblicazione della stessa su alcune testate giornalistiche di informazione locale, ma non ancora trasmessa alla personale casella di posta elettronica istituzionale. Sino ad oggi ho ricoperto secondo coscienza il ruolo assegnatomi dal gruppo, sebbene questa scelta non sia stata minimamente concordata e ponderata in mia presenza e di chi allora, come oggi, mi sostiene, e sono onorato che sia così, difendendo la mie scelte, sempre condivise, dimostrando fiducia nel mio operato, portato avanti con passione, sacrificio e umiltà, nell’interesse dei cittadini che sono e sempre resteranno i principali attori della vita quotidiana del nostro comune e dei quali ci pregiamo di essene rappresentanti. La mia personalità, il mio carattere e la mia determinazione mi hanno spinto ad accettare il ruolo di capogruppo, difendendo importanti scelte della maggioranza consiliare, alcune nemmeno discusse preventivamente, tra cui la rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, la cui approvazione da parte della Corte dei Conti diventa fondamentale per le sorti future dell’ente e su cui sarebbe stato opportuno avviare un dialogo costruttivo, come ribadito in sede di deliberazione consiliare. È evidente che è riduttivo indicare un capogruppo quale semplice portavoce delle volontà altrui, venendo meno al giuramento fatto al momento dell’insediamento. La lettera alla quale le SS. LL. fanno riferimento, firmata dal Presidente del Consiglio Comunale, dal consigliere Canduci Francesco e, consapevolmente, dal sottoscritto, esprime la volontà di avviare un dialogo su tematiche di rilevante interesse con il capo dell’esecutivo, dialogo sin qui approssimativo e che ha generato un forte distacco tra l’esecutivo e l’organo consiliare. La presenza dell’On.le Tommaso Calderone, rappresentante del popolo all’Assemblea Regionale Siciliana e particolarmente attivo politicamente per la difesa del territorio, dell’agricoltura, del lavoro, può solo giovare alla causa comune di favorire lo sviluppo del territorio rispondente alle esigenze dei cittadini, a garanzia delle promesse fatte nel momento in cui è stata palesata la volontà di interessarsi della cosa pubblica. Più volte il sottoscritto, nell’interpretazione del proprio ruolo, ha tentato di avviare un dialogo tra le parti per creare un amalgama tra i componenti del gruppo, evidentemente per molti versi eterogeneo, non per responsabilità da imputare allo scrivente, in cui fondamentale diventavano la presenza Sindaco e la sua autorità, come nel caso della riunione da me indetta in data 24/04/19 e disertata dal capo dell’esecutivo e non unico precedente. Se alzi un muro, pensa a ciò che resta fuori! Scriveva Italo Calvino. Mai mi sono sottratto al dialogo con alcun componente del Civico Consesso sia di maggioranza che di minoranza e dell’esecutivo, focalizzando sempre l’attenzione verso il bene comune e quindi dei cittadini, consapevole che la priorità deve essere la crescita sociale, culturale ed economica di Terme Vigliatore, motivo per cui ho deciso di dedicarmi alla politica. Non è scorretta la richiesta, firmata dal sottoscritto con la carica da Voi assegnatami e non pretesa, di un formale incontro con il Sindaco, funzionale al prosieguo dell’attività amministrativa, che sin qui, riprendendo le parole del Presidente del Consiglio Comunale, non ha avuto quel cambiamento di passo auspicato, ognuno con le proprie responsabilità. La mancata risposta da parte del Sindaco potrebbe essere intesa come mancanza di considerazione di tre rappresentanti eletti dai cittadini, che ci hanno onorato del loro voto e che si aspettano quantomeno il raggiungimento dei traguardi prefissati quale ricompensa della fiducia accordataci. È concreto il rischio che il messaggio recepito dal popolo sia che si pensi a discutere delle posizioni da occupare, piuttosto che dei problemi, non pochi, del nostro territorio, oltre che di un disgregamento complessivo che a nulla gioverebbe. Il famoso filosofo Immanuel Kant sosteneva che l’etica per essere giusta deve seguire i percorsi della ragione pratica, indipendentemente dall’esperienza, ed è fondata su un imperativo categorico che la volontà deve darsi liberamente, considerando la volontà come unica cosa buona e ragionevole per definizione posseduta dall’uomo. Intendo dire che è eticamente scorretto chi sottrae ad altri la ragione e la volontà di agire. Ricordo a me stesso e a voi tutti che per essere morali bisogna essere un certo tipo di persona, indipendentemente dal modo di agire e che non vi è tradimento più grave se non quello della propria coscienza per assecondare le volontà altrui. Non sarò io a rassegnare le dimissioni dal ruolo di Capogruppo, richieste da una parte di ciò che rappresentava la maggioranza consiliare ad inizio del mandato ricevuto, consapevole di aver agito secondo le regole, senza la ricerca di alcun pretesto e certo di aver anteposto le esigenze dei cittadini, sempre grato a loro per la preferenza e la fiducia accordatami, ad ogni inutile e deleteria ambizione personale”.

Dalle cronache da noi riportate, è facile capire la situazione politica venutasi a creare e per il sindaco Munafò la matassa da sbrogliare non è semplice. Forse un azzeramento ed una riapertura delle discussioni soprattutto nel gruppo di maggioranza? Non si sa. Certo che per un paese come Terme Vigliatore che aspetta risposte concrete alla soluzione dei propri problemi ascoltare e leggere queste notizie, non fa ben sperare per il futuro. Bisognerà vedere adesso se al centro del dibattito verranno messi i cittadini o le beghe politiche interne ai vari gruppi.