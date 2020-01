Terme Vigliatore, la Ferrara bacchetta la maggioranza: “Serve collegialità nelle scelte”

“C’è qualcosa che non va”, cantava Vasco Rossi qualche anni fa e mai fu così attuale questo brano musicale per descrivere il momento politica per amministrazione comunale di Terme Vigliatore, guidata dal sindaco Domenico Munafò. Cosa sta accadendo è presto detto. Il 17 dicembre scorso, su richista sembra di un gruppo politico che fa riferimento a Fabio Valenti, capogruppo di maggioranza consiliare, Munafò ha chiesto ed ottenuto le dimissioni dell’assessore Santino Buglisi per garantire una maggiore stabilità nella sua amministrazione. La stessa mattina in cui Buglisi presenta le dimissioni, viene nominato assessore Nino Mandanici, architetto indicato da Fabio Valenti e dal suo gruppo. Lo stesso Valenti, insieme al presidente del consiglio comunale Emanuela Ferrara e del consigliere Franco Canduci, nella stessa mattinata ha chiesto al sindaco un incontro urgente per affrontare le problematiche del paese, al quale incontro avrebbe presenziato anche l’onorevole e presidente del gruppo Forza Italia alla Regione, Tommaso Calderone. Fin qui non sembrerebbe nulla di strano nel gioco della politica, almeno fino al 31 dicembre, quando i consiglieri di maggioranza Giovanni Zanghì (vice presidente del consiglio comunale) e Stella Giunta, insieme agli assessori Daniele Biondo e Domenico Genovese (che è anche vice sindaco) hanno presentato una richiesta di dimissione da capogruppo nei confronti di Valenti, per non aver interpellato il gruppo del quale è il loro rappresentante prima di avanzare le sue richiesta al primo cittadino. Ad alimentare la polemica interna alla maggioranza c’è poi stato il voto favorevole di Valenti, nel consiglio comunale del 30 dicembre, ad un’iniziativa bocciata dalla sua amministrazione e promossa dal consigliere Domenico Feminò, consigliere eletto nella lista di Munafò ma passato ad una forma di opposizione autonoma in consiglio.

A rendere ancor più incandescente il clima politico a Terme Vigliatore è arrivata l’iniziativa promossa dal presidente del consiglio Emanuela Ferrara la quale, prima di iniziare l’ultima seduta del 2019 del consiglio comunale, ha recapitato sul tavolo dei consiglieri e assessori e sulle sedie dei cittadini, una sua lettera di ben 5 pagine per chiarire alcuni passaggi del suo operato in questo primo anno e mezzo di mandato, senza lesinare critiche al sindaco ed alla maggioranza consiliare.

“Nel mio discorso d’insediamento ho scritto: la fine è il mio inizio, recita il titolo di un bellissimo libro di Tiziano Terzani, che racconta al figlio Folco il grande viaggio della vita, ma il mio inizio, aggiungo io, deve essere la mia fine: non si può iniziare in un modo e finire in un altro e, soprattutto, non lo si può fare senza spiegarne le ragioni”.

La Ferrara nella missiva ricorda di essere stata eletta a “sua insaputa” perché mai nelle riunioni preelettorali, né quelle successiva alla elezione di Munafò a sindaco, si era parlato di questa evenienza. Il presidente del consiglio si arrabbia quando si sente paragonata all’“ultimo chiodo del carro”: “Ciascuno di noi – continua a spiegare nella sua lettera – non importa se chiodo grande o chiodo piccolo, merita il massimo rispetto e soprattutto non può essere preso per il naso in ossequio ad una vera o presunta ragion di stato, che mira solo ed esclusivamente a mantenere il potere, dimenticando che il ruolo che riveste, quale che sia, promana dal cittadino, dal popolo: la fine è il mio inizio ed i patti vanno rispettati”. Nella sua riflessione chiamata in causa anche il sindaco, gli assessori e tutti coloro ricoprono un ruolo nell’amministrazione del paese: “Nessuno di noi di per se è qualcosa se non nella misura che gli viene direttamente riconosciuta dai cittadini che lo hanno eletto. Tradiamo tutti il nostro ruolo quando pensiamo di essere più importanti di qualche altro e tradiamo ancor di più i nostri elettori quando non rispettiamo le promesse fatte in campagna elettorale. Dobbiamo avere il coraggio di dire che tutti quanti, ovviamente ciascuno con le proprie responsabilità, in questo anno e mezzo non siamo riusciti a dare quella spinta propulsiva che dicevamo si sarebbe dovuta imprimere”. Il presidente del consiglio analizza in concreto i risultati insufficienti dell’amministrazione comunale: “Di finanziamenti nuovi di importanza generale cosa possiamo dire? Ci sono progetti esitati quanto meno a livello di progettazione di massima? Possiamo affermare che i criteri di aggiudicazione di appalti e servizi, pur assolutamente legittimi, rispondono alle nuove esigenze di rotazione e meritocrazia? Possono essere consentiti incarichi a professionisti tecnici e/o legali di migliaia e migliaia di euro a fronte dei sacrifici che, viceversa, richiediamo ai nostri concittadini financo per il trasporto alunni? Abbiamo mantenuto le promesse fatte ai cittadini che risiedono nella zona del campo sportivo in relazione allo spostamento del mercato rionale che avrebbe potuto trovare migliore allocazione in altre parti della città? E poi può passare l’idea che le scelte, le più disparate, vengono, così si dice, suggerite dall’esterno senza una concertazione reale fra i consiglieri e, se il caso, gli stessi identici attori che hanno contribuito alla vittoria?”.

La Ferrara conclude la lettera con una dura analisi, rivolta a tutta la coalizione: “Camminare da soli, nel breve tragitto, ti può pure far ottenere qualche piccolo vantaggio, ma se si vuole arrivare lontano necessariamente bisogna farlo insieme. Vero è che la storia ricorda chi ha conquistato il K2 o l’Everest, ma tutti sappiamo che senza il preziosissimo lavoro degli Sherpa nessuno può pensare di arrivare sulla cima! Si può essere divisivi o bisogna, viceversa, essere inclusivi? Certamente le cose fin qui dette possono sicuramente suonare come critica ma senza stimoli, senza richiami ai valori fondanti dello stare insieme che ci hanno visto vincitori ci vedranno in egual misura perdenti nella sfida più importante: cambiare in meglio il nostro Paese. E del piano regolatore di cui siamo stati strenui sostenitori? E delle lottizzazioni imperfette? E del riequilibrio? E del terreno antistante il lungomare Marchesana? Non si vogliono addossare colpe perché nessuno è esente ma non si può certamente continuare con un leaderismo che non faceva parte del nostro spirito di coalizione e delle regole del vivere democratico. Quando c’è un leader non ci sono idee portanti ma solo la presunzioni che un uomo solo possa risolvere ogni problema. Auguriamo per il prossimo anno ci sia maggiore collegialità e minor leaderismo consapevoli che insieme si raggiungono risultati condivisi”.

La lettera della Ferrara è una bella scossa per l’amministrazione Munafò, che dovrà valutare con attenzione le prossime scelte. La situazione sta evolvendo verso il baratro ed il comune di Terme Vigliatore non può fare a meno di un’amministrazione che dia risposte, sia a chi la critica dall’interno e sia soprattutto ai cittadini che più delle beghe politiche, si attendo rispetto e risposte concrete.