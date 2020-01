Terme Vigliatore, Feminò chiede l’azzeramento della giunta: “I nodi vengono al pettine”

Il consigliere comunale Domenico Feminò, dopo il botta e risposta all’interno del gruppo di maggioranza del sindaco Munafò, ha proposto l’azzeramento della giunta e l’apertura di un confronto tra le forze che hanno sostenuto l’elezione del primo cittadino. Feminò era stato eletto nella lista del sindaco, ma dopo l’insediamento non ha condiviso le scelte di Munafò, portando avanti un’opposizione autonoma rispetto alla minonanza espressione del candidato al sindaco Angelo Sottile. La crisi manifesta della giunta comunale lo ha spinto a chiedere ufficiamente l’azzeramento degli assessori, con un confronto aperto a tutti coloro che hanno contribuito alla vittoria elettorale e che sono stati posti al margine del progetto nel primo anno e mezzo di amministrazione del paese.

Feminò in una interrogazione sottolinea come nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale si é palesato una situazione in cui il Sindaco ha perso la fiducia di una parte della sua maggioranza. “Era chiaro sin da subito – afferma – che, con il fine ultimo di accentrare il potere, Munafó, dopo aver usato, artatamente, tutti coloro i quali hanno contribuito alla sua vittoria, ha allontanato chi è stato più influente ottenendo maggior consenso elettorale. Quel progetto iniziale di rinnovamento, guidato dall’esperienza vincente, che lo ha portato con mano a stravincere, dopo essere stato consumato è stato tradito“. Feminò accusa Munafò di aver messo da parte l’esperienza di chi lo aveva sostenuto e di non volersi confrontare con gli altri, volendo imporre le sue posizioni e le sue scelte. “Da un’analisi più accurata, emerge immediatamente che questa Amministrazione non brilla per capacità di calcolo. Oltre alle scelte scellerate che porteranno al fallimento economico dell’Ente, fatte più volte rilevare fino alla nausea, dopo l’epilogo dell’ultimo Consiglio Comunale, la reazione a caldo è lo scritto apparso sulla stampa, con il quale vengono chieste le dimissioni del capogruppo di maggioranza“.

Secondo i calcoli di Femminò, il sindaco può contare adesso su soli quattro consiglieri e quindi non ha più una maggioranza consiliare se non compie un passo indietro e riapre il dialogo con chi lo ha sostenuto in campagna elettorale ed ora si sente messo ai margini della sua amministrazione. “Oggi, sono confortato dal fatto che le mie rivendicazioni, siano maturare ed evidenziate da altri colleghi che hanno manifestato la loro presa di coscienza in Consiglio Comunale. Dal documento del Presidente del Consiglio, emergono alcuni dati importante, a partire dal mancato rispetto degli impegni elettorali e dal disconoscimento della volontà popolare alla luce del risultato elettorale. L’etica e la correttezza politica impongono un momento di riflessione necessario per approfondire e correggere le cause che hanno determinato questa impasse politica. Presupponengo un preventivo azzeramento dell’esecutivo le ripropongo un confronto aperto con tutti quegli attori emarginati che tanto hanno contribuito al suo successo elettorale. Voglio chiarire, ancora una volta, la mia attuale posizione di Consigliere Comunale Indipendente, eletto nelle file della maggioranza ma da lei estromesso, che nulla ha da rivendicare o pretendere, ma che vuole solo continuare a dare un contributo costruttivo propositivo e di tutela in favore della cittadinanza. Se questa mia proposta non verrà considerata, trarrò le conclusioni nel dibattitto del Consiglio Comunale“.