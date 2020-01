Ruspe all’opera per il ponte a Calderà, entro giugno la consegna dei lavori

Sono iniziati oggi i primi interventi della ditta Ricciardello, a cui sono stati affidati i lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Longano a Calderà. Le ruspe sono entrate in azione stamattina sulla rampa del versante est, quello di Calderà, a ridosso dello spazio di cantiere realizzato in una parte del parcheggio utilizzato dalle auto per raggiungere il ponte bailey, che ha garantito il collegamento provvisorio tra le due sponde per circa 8 anni.

Se non ci saranno difficoltà e ritardi in corso d’opera, l’intervento potrebbe concludersi in anticipo rispetto ai 250 giorni previsti dal contratto e l’opera potrebbe essere consegnata alla città entro la fine di giugno. “E’ il modo migliore per iniziare il 2020 – afferma l’assessore Tommaso Pino – con le ruspe al lavoro sulla ricostruzione del ponte, dopo un iter burocratico lungo e tormentato”.

I problemi per la zona costiera della città del Longano non finiscono però con la realizzazione del nuovo ponte. Le mareggiate, che hanno flagellato il litorale, sono state devastanti e mettono in pericolo la sicurezza di coloro che transitano o che abitano nella zona. La paura e la preoccupazione dei residenti maggiormente colpiti dall’erosione è che si debba attendere troppo tempo, magari altri 8 anni, perchè si intervenga su un problema che mette in pericolo anche un possibile sviluppo turistico della città, troppo spesso sbanderiato in campagna elettorale ed in poche occasioni realmente sostenuto e programmato.