Presepi viventi a Barcellona, le gallerie fotografiche

La giornata di Capodanno è stata dedicata da molti barcellonesi alla visita dei cinque presepi viventi allestiti in città. Le ottime condizione meteo hanno favorito la presenza di visitatori, che in molti casi hanno dovuto affrontare lunghe file per ammirare il lavoro dei volontari, abili ad allestire la rappresentazione della natività. Per il presepe di Sant’Andrea, realizzato in una nuova location, all’interno di una vecchia masseria, l’attesa ad esempio è stata anche di 45 minuti. Di seguito vi proponiamo alcuni degli scatti dei cinque presepi cittadini, che potranno essere ammirati dal vivo anche a ridosso della festa dell’Epifania, che chiude il periodo di vacanza.

PRESEPE VIVENTE DI SANT’ANDREA

PRESEPE VIVENTE DI CALDERA’

PRESEPE VIVENTE DI SANT’ANTONINO

PRESEPE VIVENTE DELL’ORATORIO FMA

PRESEPE VIVENTE DI PORTOSALVO

alcune delle immagini sono state fornite dagli organizzatori