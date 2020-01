Il successo del Capodanno in piazza a Barcellona riaccende per una notte l’entusiamo della città

E’ entusiastico il bilancio dell’amministrazione comunale per i numeri riscontrati nel Capodanno in piazza Duomo, un appuntamento che si sta realmente consolidando, come punto di riferimento per l’intero comprensorio. L’esibizione del gruppo “La banda della notte” e la performance trascinante del dj set di Pippo Basile e Peppe Style hanno garantito il clima ideale per l’ormai tradizionale scambio di auguri in piazza.

La serata ha fatto registrare il tutto esaurito nelle quattro location (piazza Duomo, Piazza Libertà, ex Pescheria e Vecchia Stazione) piene di gente di ogni età desiderosa di festeggiare l’arrivo del nuovo anno e di dimenticare almeno per una notte i problemi personali e le difficoltà dell’intera città, trasformandoli nella speranza di poter migliorare la propria condizione e quella di tutta la comunità barcellonese.

“Le diverse migliaia di presenze registrate – dichiarano in una nota il sindaco Roberto Materia e l’assessore ai grandi eventi Nino Munafò – confermano l’ormai consolidata vocazione all’intrattenimento della nostra comunità, capace di attrarre persone dai paesi limitrofi, di accoglierle e di offrire un ambiente gradevole, sano e gioioso. La città, dunque, resta in movimento ed in grado di costruire momenti di socializzazione e di aggregazione, fino a divenire punto di riferimento per chi viene da fuori a visitarne e a viverne i luoghi. Questo fermento è motivo di soddisfazione non soltanto per l’Amministrazione, ma per tutta Barcellona, nell’ottica di un disegno più ampio ed articolato, attraverso la valorizzazione sinergica delle risorse e delle opportunità che esistono nel nostro territorio. Il patrimonio di cultura e tradizioni ne esalta la vocazione all’accoglienza per condurre ad un trend favorevole anche per gli operatori economici, ai quali va un sentito ringraziamento per il silenzioso e laborioso contributo al successo di un’intera comunità”.

L’amministrazione comunale nella nota sull’evento di piazza Duomo rivolge un doveroso riconoscimento degli sforzi di quanti hanno contribuito in modo prezioso alla riuscita della serata: i volontari del Club radio CB, i volontari della Croce Rossa, la Polizia Municipale e tutti gli altri dipendenti comunali coinvolti, le Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Stradale) la Banda della Notte, Pippo Basile e Peppe Style.