Danni sulla litoranea, le proposte del sindaco Materia

Gli abitanti delle frazioni che si affacciano sul litorale barcellonese, duramente colpite dalla mareggiata del 22 e 23 dicembre, in occasione della costituzione in comitato, non hanno nascosto la loro preoccupazione sui temi d’intervento delle istituzioni. Lo stato di calamità non garantisce una soluzione definita, ma rappresenta un modo per tamponare l’emergenza, in attesa di interventi strutturali. In ogni caso, anche l’accreditamento del fondi necessari per i lavori di somma urgenza non è certo, soprattutto sotto il profilo dei tempi. E’ quindi comprensibile lo scetticismo da parte di molti sul fatto di poter ottenere risposte nell’immediato. Il sindaco Roberto Materia interviene per ribadire come le scelte del Comune sono legate alle decisioni degli enti regionali e nazionali: “Ci tengo a ringraziare tutti i deputati nazionali e regionali, che in questi giorni si sono adoperati per dare una risposta rapida ai residenti maggiormante preoccupati dalla situazione di pericolo creata dalle ultime mareggiate. E’ chiaro che in questa fase d’emergenza poco può fare il Comune senza le risorse necessarie per intervenire, se non sollecitare il supporto economico e progettuale di Regione e Governo Nazionale. E’ già importante aver ottenuto il primo passaggio dello stato di emergenza, votato dalla Giunta Regionale, ma serve un’accelerazione rispetto agli aspetti burocratici che dovrebbero portare ad una risoluzione del problema dell’erosione della costa”.

Il primo cittadino traccia due strade per arrivare all’obiettivo di rimettere in sicurezza il litorale: “La prima soluzione è quella che probabilmente richiede più tempo. Avevamo un progetto giudicato ammissibile al finanziamento, ma che si è piazzato in fondo alla graduatoria e quindi non è stato tra quelli che hanno ricevuto le risorse regionale, anche perchè non ancora cantierabile. Si trattava di un investimento da 8 milioni di euro per il ripascimento da Cantoni fino a Cicerata. Dopo la notifica del decreto con cui la Regione ha stanziato le risorse per rendere il progetto esecutivo e canteriabile, attendiamo che il delegato del commissario regionale per il dissesto idrogeologico, Maurizio Croce, dià il via libera alla procedura per completare l’iter progettuale, necessario ad ottenere il finanziamento. La seconda soluzione, che dipende dalla Protezione civile regionale, sarebbe quella di utilizzare la terra del greto del torrente Longano, a monte dall’abitato di Barcellona, dove si attende da anni l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del corso d’acqua, in caso di una nuova piena come quella del 2011. Sono già stati stanziati i 4 milioni di euro per l’intervento, ma la Protezione civile non ha ancora completato l’iter di assegnazione dei lavori. Nel progetto è previsto uno spostamento di terra dal torrente, già sottoposta al procedimento di caratterizzazione, che potrebbe essere trasportata a mare per consentire il ripascimento naturale della litoranea, in attesa degli interventi più consistenti previsti nel progetto da 8 milioni di euro”.

La palla, secondo il sindaco Materia, passa quindi alla Regione, dove già nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri proprio per accelare le procedure burocratiche.