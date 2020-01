Approvata la convenzione per il completamento del plesso scolastico “Via Militi”

L’Assessorato regionale Istruzione e Formazione Professionale Dipartimento Istruzione servizio Edilizia Scolastica ha pubblicato il decreto con cui è stato approvato tra gli altri lo schema di convenzione per il progetto che riguarda i lavori di completamento della Scuola di Via Militi e prevede una spesa complessiva di 1.023.000 euro.

Oltre all’intervento su “Via Militi” l’amministrazione attende il via libera al finanziamento in materia di edilizia scolastica, giacché nel piano triennale dell’edilizia scolastica per altri progetti ritenuti ammissibili che riguardano i lavori di ristrutturazione e di adeguamento dei plessi Destra Longano, via Ettore Maiorana nella zona artigianale e via Villa a Sant’Antonio.

“Il percorso che si sta completando – afferma il sindaco Materia in una nota – rappresenta un successo per il Comune e premia il lavoro sinergico dell’ufficio comunale di progettazione e dell’Amministrazione”.