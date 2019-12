I residenti della litoranea uniti in comitato: servono interventi per frenare l’erosione

Un folto gruppo di residenti della fascia costiera di Barcellona, in particolare di Spinesante, si sono riuniti per costituire un comitato spontaneo con il compito di fare da pungolo alle istituzioni affinchè si intervenga in tempi rapidi per proteggere la litoranea barcellonese. La mareggiata del 22 e 23 dicembre ha praticamente cancellato un lungo tratto della passeggiata di Spinesante, ma anche danneggiato le abitazioni di Calderà più esposte al mare. Per questo alla riunione, che si è tenuta in un bar di Spinesante, erano presenti anche abitanti di tutte le frazioni marinare, perchè il problema dell’erosione della costa va affrontato in modo complessivo e non certo localizzato, per non spostarlo solo di qualche chilometro.

Dall’incontro è emersa la richiesta di intervenire non solo con lo stato di calamità, che in queste condizioni appare doveroso, ma non interventi immediati a tutela delle abitazioni. Nel rispetto della procedure, i residenti solleciteranno in tempi brevi il posizionamento di frangiflutti davanti alla costa più esposta, in attesa che Stato, Regione e Comune definiscano il progetto di ripascimento e reperiscano le ingenti risorse per la sua realizzazione. “Non vogliamo che si ripeta – hanno ribadito in molti – quanto verificato con il ponte sul Longano a Calderà. Se dovesse verificarsi un’altra mareggiata con l’intensità di quella registrata il 22 e 23 dicembre alcune della nostre case sarebbero inghiottite dalle onde e non possiamo accettarlo, soprattutto perchè il problema della tutela del lungomare, più volte segnalato, è stato fin qui sottovalutato dalle istituzioni”. Dai residenti è stata ribadita la volontà di mantenere il comitato equidistante dalla politica, ma pronto a confrontarsi per tutelare la sicurezza del litorale.

Con i residenti della litoranea ha dialogato l’on. Pino Galluzzo, che ha risposto all’invito dei promotori del comitato. Il deputato regionale ha anticipato la decisione della Giunta Regionale di approvare lo stato d’emergenza, che dovrà adesso essere ratificato anche dal Governo Nazionale per ottenere le risorse economiche necessarie agli interventi di prima urgenza. Lo stesso Galluzzo ha comunicato la disponibilità del commissario per l’emergenza idrogeologica in Sicilia Maurizio Croce a sostenere economicamente la trasformazione dell’attuale progetto di fattibilità degli interventi di ripascimento (che allo stato attuale non potrebbero ottenere alcun finanziamento) in un progetto esecutivo e cantierabile, per accedere ai fondi regionali, che secondo quanto riferito da Galluzzo sarebbe già disponibili. Sul tema del progetto di ripascimento si è registrato l’intervento anche degli altri due deputati regionali del territorio, Tommaso Calderone di Forza Italia e Antonio Catalfamo di Fratelli d’Italia, con cui si conferma la necessità di redigere un nuovo progetto esecutivo di ripascimento del litorale di Spinesante e Cantoni, perchè allo stato attuale c’è allo studio un progetto di fattibilità che attende di essere reso esecutivo. Secondo Calderone e Catalfamo, la Regione dovrebbe pubblicare il bando di gara per l’assegnazione del servizio di progettazione esecutiva relativa ai lavori di ripascimento del lungomare di Barcellona, con una somma già finanziata di 342.000 euro.

All’incontro con i residenti erano presenti anche i consiglieri comunali Giuseppe Imbesi del gruppo Diventerà Bellissima e Raffaella Campo del gruppo Avanti con fiducia.