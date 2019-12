Capodanno con il botto al Comune di Terme Vigliatore, chieste le dimissioni del capogruppo Valenti

Dopo la sostituzione dell’assessore Santino Buglisi con l’ingegnere Nino Mandanici dietro richiesta del capogruppo di maggioranza Fabio Valenti e del suo gruppo esterno al consiglio comunale, e dopo che, con il passaggio in quota movimento “Cinquesei” di Nino Chiofalo, l’uscente assessore Anna Elisa Imbesi è stata riconfermata, sembrava che all’amministrazione guidata dal sindaco Domenico Munafò tutto si fosse quietato, ma stando alla lettera di fine d’anno presentata oggi al protocollo del comune ed indirizzata al capogruppo di maggioranza, appunto Fabio Valenti, in cui si chiedono le sue dimissioni da tale incarico, sembra che qualcosa sia cambiato in seno al gruppo di maggioranza.

Ecco il testo della lettera indirizzata a Valenti. “Egregio consigliere Fabio Valenti, i sottoscritti Daniele Biondo, Domenico Genovese, Stella Giunta e Giovanni Zanghi’, ritengono incompatibile la carica che lei ricopre di capogruppo del gruppo “Volare alto” alla luce degli ultimi avvenimenti politici di cui siamo venuti a conoscenza attraverso documenti ufficiali e protocollati presso la casa comunale. In particolare riteniamo politicamente ed eticamente scorretto venire a conoscenza solo per via indiretta di una lettera, che alleghiamo alla presente richiesta, firmata da lei nella qualità di capogruppo di maggioranza, da Emanuela Ferrara, in qualità di presidente del consiglio e del consigliere comunale Francesco Canduci, protocollata il 17 dicembre 2019 del nostro comune, protocollo 18674/2019 contenente la richiesta di un incontro tra i firmatari ed il sindaco Domenico Munafò, da effettuarsi alla presenza dell’onorevole Tommaso Calderone per “un approfondita discussione su tematiche di carattere politico-amministrativo. Ci teniamo a sottolineare che, fermo restando la libertà di ogni consigliere di chiedere incontri politici nelle modalità che piu’ si ritiene opportune e con la partecipazione di chiunque si ritiene debba essere presente a tale incontro, troviamo sconveniente e, ripetiamo, politicamente scorretto, firmare tale richiesta presentandosi come capogruppo di maggioranza senza aver fatto accenno alcuno agli altri membri. La carica che lei ricopre le dà la facoltà ed il diritto di poter parlare in nome e per conto di un gruppo che lei ha il dovere di dovere informare preventivamente in merito agli atti che intende presentare a nome di tale gruppo. E’ chiaro come questo nostro diritto imprescindibile di essere informati sia venuto a mancare avendo appreso di tale lettera, non da lei, ma successivamente alla sua presentazione e solo perché depositata al Comune. Per tali motivi, sentendosi traditi da chi invece avrebbe dovuto rappresentarci, chiediamo le sue immediate dimissioni dalla carica di capogruppo , non nascondendo il rammarico per essere stati costretti a formalizzare tale richiesta per le dimissioni che, per etica e correttezza politica, avrebbe dovuto lei stesso presentare, anche alla luce della mancanza di unità di intenti acclaratasi nell’ultima seduta di consiglio comunale tenutosi giorno 30 dicembre scorso”.

Fabio Valenti, con una lettera del 17 dicembre 2019, aveva chiesto al sindaco Domenico Munafò, insieme a Emanuela Ferrara e a Franco Canduci, un urgente incontro per una approfondita discussione su tematiche di carattere politico-amministrativo, al quale incontro sarebbe stato presente l’onorevole Tommaso Calderone.

Finisce un 2019 che se da parte si pensava che con le nomine dei due assessori, tutto si fosse sistemato, adesso, con questa richiesta di dimissioni da capogruppo di maggioranza a Fabio Valenti, presentata dai 4 consiglieri comunali (di cui due assessori Domenico Genovese, che è anche vice sindaco, e Daniele Biondo), del vice presidente del consiglio Giovanni Zanghì e del consigliere comunale Stella Giunta, tutto potrebbe cambiare a meno che lo stesso Valenti non chiarirà tutto con i sottoscrittori della richiesta, facendo ammenda dell’errore di cui lo accusano i 4. L’anno nuovo potrebbe portare quindi o novità forti o un rasseneramenti fra i contendenti.