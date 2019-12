Notte di Capodanno a Barcellona, sanzioni fino a 500 euro per chi usa botti e petardi in piazza Duomo

L’amministrazione comunale si prepara alla notte di San Silvestro in piazza Duomo, con un’ordinanza del sindaco, che ha disposto il divieto di utilizzo di botti e petardi nella fascia oraria compresa tra le 22 del 31.12.2019 alle 7 del 01.01.2020, insieme contenitori in vetro, in metallo o materiali similari potenzialmente suscettibili di diventare pericolo per l’incolumità pubblica. Nella stessa fascia oraria è stato disposto il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche nell’area del centro, dove è in programma il concerto della Banda della Notte e il dj set con Pippo Basile e Peppe Style.

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 50 a 500 euro, oltre al sequestro degli oggetti o strumenti illecitamente detenuti. Se la violazione è accertata a carico di minori, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la potestà genitoriale.

Resta poi un problema di responsabilità e coscienza dei singoli cittadini, che dovrebbero evitare il più possibile l’uso di botti e petardi nella notte di Capodanno, soprattutto quest’anno, nel ricordo delle cinque vittime dell’esplosione della fabbrica dei giochi d’artificio del 20 novembre scorso.