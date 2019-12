Danni sulla litoranea, la Giunta regionale approva lo stato di emergenza

E’ arrivata in serata la conferma ufficiale dell’approvazione dello stato di emergenza per i danni provocati dalle mareggiate lungo la costa tirrenica messinese. Lo hanno annunciato in due distinti comunati i tre deputati regionali di Barcellona, uno firmato da l’on. Pino Galluzzo e l’altro dagli on. Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo.

“Ringrazio il presidente Musumeci – afferma Galluzzo esponente del gruppo Diventerà Bellissima – che mi aveva rassicurato circa la celerità della sua azione, per aver accolto già nei giorni scorsi il mio appello per la richiesta dello stato di emergenza nei comuni che hanno subito i danni causati dalla mareggiata. Stasera la giunta regionale ha approvato il provvedimento, dopo la predisposizione della relazione tecnica redatta dal dirigente della Protezione Civile l’ing. Calogero Foti, a cui va il mio ringraziamento per aver redatto i pareri tecnici con celerità su tutte le richieste dei comuni. Adesso la palla passa al governo nazionale e speriamo che tutto vada per il meglio”.

La stessa comunicazione è stato diffusa dai deputati Antonio Catalfamo e Tommaso Calderone, rispettivamente capogruppo di Fratelli d’Italia e di Forza Italia. “La giunta regionale stasera ha approvato le richieste dei Comuni coinvolti, dichiarando lo stato di calamità naturale. La questione passa ora al governo centrale per il reperimento dei fondi secondo l’apposita normativa prevista in caso di regime di emergenza. Stiamo seguendo tutte le strade percorribili qui da Palermo – dichiarano congiuntamente Catalfamo e Calderone – al fine di dare tempestive risposte al territorio. Ringraziamo il governo Musumeci per la celerità nel dichiarare lo stato di emergenza dei territori coinvolti nei danni della burrasca della scorsa settimana. Ringraziamo inoltre anche il Presidente dell’Assemblea Regionale Gianfranco Micciché per aver accolto, in piena sessione di bilancio, le nostre esigenze”. Oltre a Barcellona Pozzo di Gotto i Comuni coinvolti nello stato di emergenza sono, tra gli altri, Capo d’Orlando, Piraino, Gioiosa Marea, Terme Vigliatore, Milazzo e Lipari.