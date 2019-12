A spasso per i vicoli di Pozzo di Gotto, alla riscoperta delle antiche tradizioni

L’iniziativa “Quattro passi ‘nte stritti di Pozzo di Gotto”, promossa dal Network delle Associazioni Culturali di Barcellona, ha raggiunto l’obiettivo di far conoscere ad un gruppo di curiosi che hanno sfidato il freddo alcuni degli angoli più suggestivi di Pozzo di Gotto. La passeggiata sociale e culturale, partita da via Teatro Vecchio all’angolo Salita del Carmine, ha visto la partecipazione attenta di tante persone che hanno seguito i racconti della guide, affidate a Bernardo Dell’Aglio per la Genius Loci e a Salvo Scilipoti e Giuseppe Giunta per la Pro Loco Manganaro. Erano presenti anche i presidenti ed i delegati delle associazioni Fumettomania, Corda Fratres, Fidapa, Accademia Musicale Balotta e Mutamenti Liberi.

Nel percorso che ha portato il gruppo fino all’interno del Duomo di Santa Maria Assunta c’è stata l’opportunità di recuperare le “memorie del luogo”, riscoprendo le storie e tradizioni natalizie, ma anche le modifiche allo stato dei beni culturali del quartiere, prodotte dall’incedere del tempo e dalle scelte dell’uomo, non sempre lungimiranti in tema di salvaguardia del patrimonio artistico e culturale.

All’iniziativa hanno collaborato il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato dall’assessore Antonio Raimondo, che ha portato i saluti anche della collega Angelita Pino, la Parrocchia di Santa Maria Assunta, con il parroco Santo Colosi, che ha lasciato aperto il Duomo dopo la messa, per consentirne la visita, e gli abitanti dei vicoli Pozzo dei Goti e di Teatro Vecchio, che si sono impegnati in prima persona per consentire le degustazioni di pane caldo e di “sfinci”, la presenza di vecchie botti di vino e di “cesti e panari” che scendevano dai balconi, di “conche” ardenti per riscaldarsi e delle “cone natalizie”, antico elemento decorativo per eccellenza del periodo di festa.