Presepi viventi, una tradizione che si rinnova anche a Barcellona

Sono cinque i presepi viventi allestiti a Barcellona Pozzo di Gotto in occasione delle festività natalizie.

Nella giornata di oggi sarà aperto al pubblico a partire delle 18 quello di Sant’Andrea. Il presepe, giunto all’VIII edizione, quest’anno è stato realizzato all’interno di una vecchia masseria, grazie alla concessione del proprietario Signor Aurelio Duca, in via Sant’Andrea di fronte ad un noto supermercato. All’interno vengono rappresentati tutti i mestieri che a suo tempo venivano svolti, grazie al lavoro ed all’impegno di un gruppo di persone ed alla partecipazione di tanti figuranti.

Il presepe sarà ancora visitabile non solo oggi, ma anche l’1, il 5 ed il 6 gennaio dalle 18 alle 21.

Il presepe vivente di Sant’Andrea

Alla stessa ora è in programma il presepe vivente a Sant’Antonino, organizzato dai frati del convento di Sant’Antonio di Padova. Anche questo presepe si potrà visitare l’1, il 4, il 5 ed il 6 gennaio dalle 18 alle 21.

Il presepe vivente di Sant’Antonino

Alle 18 e fino alle 21 saranno aperti al pubblico pure i presepi viventi allestiti nella piazza a Calderà e nell’area interna della casa della fanciulle in via Immacolata, mentre il presepe di Portosalvo sarà visibile dalle 17.30 nello spazio dell’oratorio San Giovanni Paolo II. A Calderà sarà possibile ammirare la rappresentazione della Natività anche il 1° e 6 gennaio, a Portosalvo l’1, il 4 e il 5 gennaio e dalla suore il 5 e 6 gennaio.