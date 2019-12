L’Arte Presepiale “Figurata e Sensoriale” al Museo Epicentro fino all’8 gennaio

Sarà aperta fino all’8 gennaio al Museo Epicentro e nel Giardino di Salva la Rassegna Nazionale d’Arte Presepiale “Figurata e Sensoriale”, curata di Nino Abbate. La rassegna può essere apprezzata tutti i giorni dalle 18 alle 19.30, tranne che nei giorni festivi ed ogni lunedì. Nel Giardino di Salva è stato creato un ambiente di suoni e profumi di incenso tra alberi di agrumi, ulivo e piante di vario genere che fanno del giardino un luogo spirituale e di magia. Tra i muretti a secco ed i viottoli circolari contornati da sculture in pietra, ruscelli d’acqua e tavole in terracotta con inciso sopra delle poesie, le persone presenti si possono trovare immersi nella natura, vivendo e ritornando indietro nel tempo alla primordialità della nascita di Gesù bambino, ascoltando le parole di Erode diffuse nel giardino mediante casse acustiche che implorava lo sterminio di tutti i figli maschi nati a Betlemme, tra le grida di dolore delle madri che assistevano da parte dei soldati all’uccisone dei propri figli. Per rendere ancor più particolare l’atmosfera ci sono i belati di pecor e animali vari che rendono viva l’atmosfera natalizia, con i suonatori di ciaramelle e personaggi della vita contadina. All’interno del Museo Epicentro sono esposte le opere d’arte presepiale figurata di alcuni artisti siciliani: i barcellonesi Tonino Gelo, Gabriella Donato, Gianluca Abbate, Sarò Cutropia, Salva Mostaccio e Nino Abbate; i messinesi Nuccio Bertuccio, Salvatore Anastasi, Francesco Bertino; il palermitano, Domenico Zora, e una vasta rappresentanza della storica arte presepiale napoletana con Marco Ferrigno, Vincenzo Gambardella, Leandra D’Andrea, Sasà Sorrentino, Pasquale Di Matteo e Vincenzo Piatto. Una mostra completa in tutti gli aspetti, di linguaggio, espressione e materiali, dalle pietre alla terracotta, ceramica, vetro, plastica e colori.