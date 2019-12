La PolStrada di Barcellona sequestra 17 mila kg. di succo d’uva usato per la preparazione del vino

Gli Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona P.G. , coordinati dal dirigente Sandro Raccuia, hanno effettuato un ingente sequestro di prodotti alimentari in cattiva stato di conservazione.

Nel corso di specifici servizi mirati al controllo di mezzi adibiti al trasporto di prodotti alimentari sono stati sequestrati oltre 17.000 chilogrammi di succo d’uva. L’intervento è avvenuto a Barcellona P.G., nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti hanno fermato un’autoarticolato di una società calabrese che stava trasportando 64 fusti di 220 litri cadauno contenenti succo d’uva, per complessivi 17.000 chilogrammi, Dalle verifiche sulle etichette di origine del prodotto apposte sui fusti, risultava in alcuni casi la non corrispondenza del carico trasportato, con la data di scadenza addirittura ben oltre il periodo previsto di consumazione. Gli alimenti, che dovevano viaggiare ad una temperatura controllata, erano riposti su un mezzo privo di tali requisiti e, cosa ancora più importante, non era possibile tracciarne la provenienza. La disciplina normativa nazionale e comunitaria prevede, infatti, un sistema di etichettatura del prodotti alimentare che consenta agli organi di vigilanza, in qualsiasi momento, di verificarne l’esatta provenienza e la destinazione.

E’ stato fatto intervenire anche personale del Dipartimento della Prevenzione dell’ASP di Messina, il quale constatava tali irregolarità e per tale motivo l’intero carico è stato posto sotto sequestro per la successiva confisca e distruzione. Al titolare della ditta sono state elevate sanzioni per 1.500 euro.

In altra operazione di Polizia, gli agenti della Polstrada della città del Longano hanno sequestrato circa 100 Kg. di alimenti non idonei al consumo umano. Durante un controllo di un mezzo di una società di distribuzione all’ingrosso di alimentari, è stato accertato che la merce, trasportata con sistema di temperatura controllata, era conservata in modo non idoneo al punto di averne alterato le caratteristiche e per tale motivo, se messa in commercio, avrebbe potuto nuocere alla salute dei consumatori. Da un approfondito controllo operato dagli Agenti al momento del fermo del mezzo, è stato accertato che gli alimenti trasportati (formaggi vari, mozzarelle di bufala, maccheroni, ecc…), dovevano essere consegnati ad attività commerciali dell’hinterland ed erano conservati ad una temperatura superiore più del doppio rispetto a quella prevista per la tipologia di merce, causando l’alterazione degli alimenti. Gli alimenti non più commestibili sono stati posti sotto sequestro ed il conducente nonché il titolare della società incaricata della distribuzione sono stati ambedue denunciati per aver detenuto, per immetterli in commercio, alimenti pericolosi per la salute pubblica.

Nella medesima operazione di Polizia gli Agenti della Polstrada hanno anche proceduto al sequestro del mezzo di trasporto in quanto circolava non in regola con la documentazione, che ne attestava la sua idoneità alla tipologia di trasporto ed inoltre non era stato sottoposto alla prescritta revisione. Nell’attività sono state elevate inoltre diverse sanzioni amministrative per le violazioni accertate per un totale di oltre 5.000 euro.