Il foyer del Mandanici ha ospitato il gala di beneficenza

Sono stati raccolti circa duemila euro che andranno in beneficienza con il gran gala organizzato dall’amministrazione comunale per la prima volta nel foyer del Teatro Mandanici. Con la musica del dj Pippo Basile un centinaio di ospiti hanno trascorso una piacevole serata a ritmo di musica, degustando il buffet di dolci offerti dai bar della città del Longano. I fondi raccolti sono destinati alle famiglie con figli malati con patologie oncologiche segnalate ai servizi sociali comunali. L’assessore comunale Angelita Pino, che ha creduto nell’evento, non ha nascosto la soddisfazione per l’andamento della serata: “La città, le associazioni e gli operatori commerciali hanno condiviso le finalità del progetto, con la possibilità di coniugare il piacere di stare insieme per uno scopo benefico”.