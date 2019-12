I residenti di Spinesante si costituiscono in comitato e chiedono interventi a tutela del litorale

La violenta mareggiata di domenica scorsa è stata l’ultima e più evidente conseguenza della mancata protezione del tratto di litorale barcellonese, compreso tra Spinesante e Cantoni. Le onde del mare hanno eroso praticamente tutta la spiaggia e cancellato oltre 500 metri di passeggiata, costruita una decina d’anni fa dalla giunta Nania e molto apprezzata dai residenti e dai barcellonesi soprattutto nel periodo estivo.

La preoccupazione di chi abita in molti casi stabilmente a Spinesante per tutto l’anno adesso è quella di dover attendere molti anni per gli interventi di messa in sicurezza della zona dagli effetti di una nuova mareggiata. “Da anni – affermano alcuni di loro – assistiamo al graduale arretramento della battigia, senza che nessuno si sia preso cura di attuare interventi di salvaguardia del litorale. L’evento del 22 e 23 dicembre ha solo messo in evidenza una situazione di pericolo che avevamo già segnalato. Adesso il nostro timore è quello che, proseguendo così, in attesa di finanziamenti difficili da intercettare, una nuova mareggiata possa danneggiare seriamente la strada provinciale e le nostre abitazioni“. Per fare il punto della situazione e per costituire un comitato spontaneo, che verifichi l’effettivo interesse delle istituzioni nella realizzazione di interventi a tutela di quel tratto di litorale, i residenti di Spinesante si sono dati appuntamento lunedì prossimo alle 17 davanti al Frank Cafè. “Attraverso 24live – ribadiscono – invitiamo tutti i rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e nazionali a partecipare, insieme ai cittadini dei borghi marinari di Calderà e Cicerata, anch’essi interessati dagli effetti dell’erosione della costa“.