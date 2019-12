Danneggiata l’auto del presidente di Legambiente Carmelo Ceraolo

Brutta sorpresa stamattina per il presidente di Legambiente del Longano Carmelo Ceraolo. La cappotta della sua automobile, una MX5 spider, è stata lacerata in tre punti, con altrettanti squarci prodotti con un oggetto appuntito. Come racconta lo stesso Ceraolo, che domani presenterà la denuncia presso la locale caserma dei carabinieri contro ignoti, la macchina fino a qualche giorno fa si trovava nel garage interno della sua abitazione a Barcellona Pozzo di Gotto in Via Salita I del Carmine n 17. “Da qualche giorno – racconta – era stata parcheggiata fuori per dare spazio all’automobile di mia sorella, che al momento si trova a Barcellona per trascorrere qualche giorno con i parenti. Ad accorgersi del fatto nella mattinata di oggi è stata proprio lei, che mi ha prontamente avvertito”. Per una coincidenza solo da pochi giorni la via salita del Carmine è stata riaperta al transito. “Non so chi possa essere stato – afferma amareggiato Ceraolo – ma so solo che sono state tante le azioni in qualche modo intimidatorie sia sui mezzi di mia proprietà che sulla mia persona. In questi anni sono stati perpetrati nei miei confronti atti incivili imputabili sicuramente alla mia attività di denuncia”.