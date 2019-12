Terme V., l’Imbesi resta assessore, ma con l’appoggio del movimento Cinquesei

Una conferma forse dai piu’ inaspettata quella di Anna elisa Imbesi ma che, considerando i valori ed i progetti fin qui portati avanti dal movimento “cinquesei” del presidente Nino Chiofalo, forse era prevedibile. Ma ecco il comunicato del movimento sulla sua nomina. “L’Avv. Anna Elisa Imbesi, già assessore tecnico del Comune di Terme Vigliatore, aderisce oggi ed entra a far parte pienamente della grande famiglia Cinquesei.

L’adesione all’associazione ed alle norme che regolano la vita politica degli esponenti cinquesei, dettate dal Foglio Verde dell’associazione, segna quindi la conclusione dell’incarico tecnico della Imbesi, la quale diventa ufficialmente da oggi, la nostra rappresentante politica all’interno dell’amministrazione Munafò, unitamente al consigliere Giovanni Zanghì, eletto alle scorse amministrative.

Questa scelta è stata attentamente ponderata e si fonda sulla uniformità di idee ed intenti in materia di politiche di tutela del territorio, di rispetto dell’ambiente e di promozione culturale del Paese in cui viviamo.

Consideriamo questa nostra decisione di importanza strategica per il Comune di Terme Vigliatore, avendo avuto modo di conoscere e apprezzare l’operato dell’assessore Imbesi in questi suoi primi 18 mesi di incarico, contraddistinti da impegno, serietà e dedizione alla carica rappresentata.

Riteniamo inoltre altrettanto fondamentale poter contare su un nuovo punto di riferimento politico per un’associazione che vuole crescere, non solo con la forza delle proprie idee, ma con la credibilità di chi quelle idee dovrà rappresentare presso le istituzioni”. “Anna-ci riferisce Nino Chiofalo- aveva già espresso da tempo di voler entrare a far parte del nostro movimento una volta finita la sua esperienza di assessore. Noi tutti, di comune accordo, abbiamo però pensato di aprire i nostri orizzonti in tutto il comune ed abbiamo deciso di scegliere direttamente lei che è di Terme, che conosce il territorio, che conosce la nostra storia ed i nostri obiettivi”. Il presidente del movimento Chiofalo, farà l’esperto a titolo gratuito del sindaco sulle tematiche inerenti le politiche giovanili e ambientali.

Il sindaco Domenico Munafò, quindi, riparte quasi con la stessa squadra di assessori (solo Nino Mandanici è cambiato perché è subentrato a Santino Buglisi) per affrontare il resto della sua sindacatura con un gruppo che ha voglia di lavorare e produrre per il paese. Capiamo bene che le problematiche sono tante, che i fondi regionali e comunitari sono sempre meno, ma se i progetti saranno validi, verrranno presentati come prevedono i bandi europei prevedono (per esempio il comune qualche anno fa ha perso un finanziamento di 1,5 milioni di euro per errori progettuali), qualche speranza si può avere. Molti comuni, infatti, recentemente, sono stati destinatari di ingenti somme di finanziamento. IL PSR 2014/2020 è ancora in itinere, i bandi vengono pubblicati costantemente e quindi bisognerà intercettare le misure giuste e presentare progetti che possano essere finanziati. Se si riuscirà in questo, forse qualche altra miglioria il paese l’avrà sicuramente. Munafò, che ho personalmente contattato, mi è sembrato molto deciso in questo e speriamo che anche la squadra di assessori e il consiglio comunale lo appoggino per far si che Terme Vigliatore possa averne qualche beneficio in tema di finanziamenti e quindi di risorse da investire per lo sviluppo dello stesso paese.