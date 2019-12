Galluzzo riceve rassicurazioni: “Il progetto di ripascimento potrà rientrare nel finanziamento del Patto per il Sud”

L’on. Pino Galluzzo del gruppo Diventerà Bellissima ha ricevuto rassicurazione del presidente Musumeci e del delegato all’emergenza idrogeologica Croce sulla possibilità di finanziare il progetto di ripascimento per il lungomare di Barcellona. Il progetto, seppur in graduatoria nel bando promosso dalla Regione, non era tra quelli che avevano ottenuto le risorse del Patto per il Sud, “Il governo Musumeci – afferma Galluzzo – svolge la sua attività allo scopo di ottimizzare ogni risorsa a disposizione e consentire l’immediato avvio delle opere. E’ quindi pronto a finanziare celermente tutti quei progetti già cantierabili in possesso delle amministrazioni locali. Dopo un contatto con l’Ing. Croce, per riferire della violenta mareggiata che ha seriamente danneggiato il lungomare di Barcellona, sono stato rassicurato sulla rimodulazione di alcuni fondi del Patto per il Sud, operata dalla giunta regionale. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, diretto proprio da Maurizio Croce, ci rassegna la possibilità di rivedere e farlo rientrare tra quelli finanziabili il progetto di ripascimento sulla fascia costiera della nostra città. Sarebbe il caso che prontamente venissero sollecitati gli uffici comunali a rimodulare l’elaborato progettuale, per renderlo cantierabile ed ottenere uno spedito finanziamento che possa mettere in sicurezza le opere realizzate con la giunta Nania. L’intervento finalizzato all’interesse pubblico consentirebbe di rendere lo spazio ancora fruibile per i tanti che lo frequentano. L’impegno di tutti è auspicabile perché migliora la qualità della vita di Barcellona Pozzo di Gotto e dei barcellonesi tutti”.

Galluzzo conferma il suo impegno, nel rispetto del ruolo di deputato regionale, sulle richieste di stato di calamità naturale rivolte al governo della Regione Siciliana, certo che il governatore sarà sensibile e non mancherà di dare risposte concreto alle esigenze del territorio.