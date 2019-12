Firmati i contratti di stabilizzazione dei 153 precari storici del Comune

La lunga attesa di un contratto a tempo indeterminato, durata per molti di loro oltre 30 anni, si è conclusa stamattina, con la firma sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato per 153 precari storici di palazzo Longano. L’iter si è completato con la sottoscrizione dei contratti in parte avvenuta nella sala consiliare del Comune, in parte nell’ufficio personale, che ha curato tutta la procedura burocratica. Alla festa dei neoassunti erano presenti il sindaco Roberto Materia, il vice sindaco Filippo Sottile, a cui è affidata la delega per il personale, il dirigente dell’ufficio ragioneria Elisabetta Bartolone e il funzionario dell’ufficio personale Armando Sottile. Nella sala gremita come non mai, i neoassunti hanno festeggiato con due grandi torte e l’immancabile spumante. Tra loro la più grande d’età è Carmela Fugazzotto, impegnata negli asili comunali, che ha sottoscritto il contratto a tempo indeterminato a 67 anni già compiuti e l’anno prossimo raggiungerà il limite del pensionamento.

L’amministrazione comunale sta adesso lavorando per completare il percorso di stabilizzazione anche per 44 lavoratori Asu, che entro i primi mesi dovrebbero firmare i contratti a tempo indeterminato.