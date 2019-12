Barcellona, si è spento nella notte Domenico Cautela, ex comandante dei Vigili Urbani

Si è spento nella notte Domenico Cautela, l’ex comandante della Polizia Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il capitano, da tempo malato, avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 1° febbraio 2020. Era entrato nel corpo della Polizia Municipale nel 1960, con l’incarico di vice comandante, per poi assumerne la direzione fino al settembre 1993. Durante il suo incarico si fece apprezzare per l’impegno e l’abnegazione con cui lo svolse e ottenne anche un attestato di benemerenza, insieme ad altri dipendenti comunali, per le operazioni di soccorso ai feriti nell’incidente ferroviario del 15 giugno 1969 nella galleria Sant’Antonio.

La redazione di 24live ed il direttore Giuseppe Puliafito esprimono le loro condiglianze alla moglie Melina Mirabile, ai figli Enza con il marito Antonio Maio, Nino con la moglie Cettina Sartorio e Mariella con il marito Antonio Calopresti, ed ai nipoti e parenti tutti. I funerali si svolgeranno domani 28 dicembre alle 15 nel Duomo di Santa Maria Assunta a Pozzo di Gotto.