Alternativa Nazionale propone un consiglio comunale straordinario per l’emergenza Spinesante

Il consigliere comunale del gruppo misto, Nicola Marzullo, nella qualità di esponente del movimento Alternativa Nazionale, ha proposto ai colleghi della commissione consiliare ed al presidente del consiglio di convocare subito dopo Capodanno una seduta straordinaria del civico consesso per un confronto sui provvedimenti da adottare dopo il grave danneggiamento del lungomare di Spinesante.

“Sarà l’occasione – afferma Marzullo – per verificare quali misure erano state programmate e quali potranno essere gli interventi da attuare con il supporto economico dello Stato e della Regione per ripristinare in tempi brevi la litoranea di Spinesante, ormai diventata un punto di riferimento per tutti coloro che voglio trascorre un pò di tempo libero con il panorama del nostro mare. Non si deve dimenticare come quell’opera, voluta e realizzata dalla Giunta Nania, ha creato anche nuove opportunità di sviluppo economico per le strutture ricettive e ricreative presenti in quella zone soprattutto nel periodo estivo”.