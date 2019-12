Il Centro Servizi CAO regala doni per Natale ai bambini di Merì

Il Centro Servizi CAO Sicilia ha vissuto un notte di Natale ricca di emozioni, con una consegna speciale di doni rivolta ai bambini. Un Albero di Natale colmo di giocattoli generosamente offerti da privati ed aziende, sono stati distribuiti da un instancabile Babbo Natale. Alcuni sono stati consegnati direttamente nelle famiglie con bambini, dove si sono evidenziati gravi disagi economici, altri, rispettandone la privacy, sono attualmente sistemati sotto l’albero posizionato esternamente e pertanto accessibile in qualsiasi orario della giornata.

I responsabili del centro “Cuore Verde” ringraziano il Dirigente Responsabile Agatino Sidoti e a tutto il personale dell’Ufficio Servizio 3 per il Territorio di Messina-Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

L’azione virtuosa coordinata dal Direttore Lavori ing. Michele Villafranca, ha consentito al direttore Nazionale C.A.O. Mariano Gitto di addobbare e mettere a disposizione dei doni ludici sotto l’Albero di Natale presso il Centro di Primo Ascolto ed Orientamento C.A.O. Sicilia in via Dante 80, Merì (ME). “Si tratta di un piccolo contributo – afferma Gitto – per regalare sorrisi per non dimenticare di guardare sempre oltre al benessere dato per scontato, per ascoltare e agire sui bisogni che riguardano soprattutto piccoli cittadini”.