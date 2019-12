Da domani il via libera ai contratti di stabilizzazione a Palazzo Longano: c’è chi firmerà a 67 anni

Saranno firmati domani i primi contratti per 153 lavoratori stabilizzati dal Comune, dopo il via libera della commissione ministeriale Cosfel. Si chiude per loro un lungo percorso di precariato, fatto di rabbia, preoccupazione, delusione e speranza, per i lavoratori che adesso dopo circa 30 anni hanno superato le incertezze lavorative. Il contratto conferma l’inquadramento precedente, sia in termine di ore lavorative, sia per la categoria con cui hanno lavorato in questi anni.

Dall’analisi della delibera, pubblicata all’albo pretorio, emergono alcuni dati interessanti.

Nell’elenco dei lavoratori da assumere c’è chi sarà stabilizzato a 67 anni, quindi ormai vicino all’età pensionabile. La più giovane ha invece 46 anni e l’età media del personale stabilizzato è di 54 anni. C’è una sola dipendente nella categoria D, assunta con un contratto a 24 ore, 88 nella categoria C, 29 nella categoria B e 35 nella categoria A. Tra i lavoratori con categoria C, 59 avranno un contratto a 24 ore, mentre 29 saranno a 18 ore. Nella categoria B, in 9 saranno assunti con 24 ore e 20 con 18 ore, mentre nella categoria A, in 24 saranno assunti con 24 ore e 11 con 18 ore.