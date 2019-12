Gli auguri del sindaco Roberto Materia: “Se mi sarà proposta la ricandidatura, non mi tirerò indietro”

Il sindaco Roberto Materia ha rilasciato un’intervista esclusiva a 24live per tracciare un bilancio del 2020 e per rivolgere ai suoi concittadini gli auguri di buon Natale e di Felice Anno Nuovo. A 6 mesi dalla conclusione del suo mandato, il primo cittadino non chiude la porta alla possibilità di una ricandidatura: “Il bilancio di questi 4 anni e mezzo è positivo perchè la città è diversa e migliore rispetto al passato. Se mi sarà proposta non mi tirerò indietro, affrontando il giudizio della città, con l’auspicio di ritrovare una centrodestra unito”.