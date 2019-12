Seriamente danneggiato il lungomare di Spinesante: servono interventi urgenti

E’ apparso stamattina in tutta la sua gravità il danno subito della passeggiata a mare nel tratto di Spinesante compreso via Genovesi e via Eolie sotto i colpi martellanti della mareggiata degli ultimi due giorni. Le onde del mare hanno di fatto cancellato oltre 500 metri di passeggiata, con un danno economico consistente ed un problema serio di ripristino che potrebbe richiedere tempi molto lunghi. Sarà infatti necessario un finanziamento regionale per coprire i costi della ricostruzione del litorale e del ripascimento della spiaggia. Il Comune aveva partecipato ad un bando della Regione, ma come riferisce il depurato Pino Galluzzo attraverso il suo profilo social non sarebbe rientrato tra quelli finanziabili nella graduatoria stilata dal commissario per il ripascimento. Lo stesso Galluzzo, esponente di Diventerà Bellissima, ha dichiarato di aver già contattato il governatore Nello Musumesi ed il commissario del soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, ricevendo rassicurazioni sul fatto che se il Comune si premurerà a presentare un progetto cantierabile, questo verra’ subito finanziato.